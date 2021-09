Vučević: U našoj zemlji će se proizvoditi električna vozila, delovi za vozila budućnosti!

Dobro došli u Novi Sad, grad u kome se već godinama snažno razvijaju ne samo nove tehnologije, već i naša pamet, naši fenomenalni mladi stručnjaci koji su garant naše budućnosti u kojoj će najcenjenije stvari biti znanje, pamet i inovacije, naveo je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- E mi sve to imamo. I to ćemo i pokazati narednih dana, na ovom mestu, na ovoj konferenciji, na regionalnom sajmu i konferenciji "Electric Vehicle Days".

Znate i sami da je izlišno objašnjavati zašto baš u Novom Sadu. Poslednjih 10 godina, naš grad se isprofilisao kao regionalni IT centar, kao grad budućnosti, grad najnaprednijih, najsofisticiranijih, najmodernijih tehnologija, centar gejmin i IT industrije . Zato što se najpoznatije svetske kompanije takmiče koja će pre da dođe na novosadsko tržište. Zato što nas zovu silicijumska dolina ovog dela Evrope. Zato što naši fenomenalni talenti više ne moraju da pakuju kofere i da idu u beli svet, jer smo im taj svet doveli u Novi Sad. I kada su me moji prijatelji pozvali (Ninamedia i FTN) da mi predstave ideju o konferenciji, nisam mogao da sakrijem oduševljenje jer to je to - to je prava stvar na pravom mestu.

I zato dobrodošli u Novi Sad. Mi smo punom snagom krenuli u trku s vremenom, da ne propustimo ni jednu šansu koja garantuje bolju budućnost - naši džokeri su politička stabilnost, najveći ekonomski rast i u godinama globalne pandemije korona virusa, i fantastična naučna baza i kadrovi koji osvajaju svet. U našoj zemlji će se proizvoditi električna vozila, delovi za vozila budućnosti. Ja sam juče imao sastanak sa jednim od globarnih lidera koji su Srbiju i Novi Sad izabrali u ogromnoj konkurenciji evropskih zemalja i gradova. Naravno, mi razmišljamo o naprednoj budućnosti, ali jednako i o zaštiti životne sredine, da ljudi mogu da žive lepo i dobro, da imaju dobre plate i visok standard, ali da je neizostavni deo tog kvalitetnog života zdravo okruženje, očuvana svaka prirodna blagodet naše lepe Srbije.

Grad Novi Sad