Niko u regionu nije srećan zbog napretka Srbije, što imamo jaču vojsku i bolje opremljenu policiju i što gradimo toliko autoputeva

“Uspeli smo da organizujemo Poljoprivredni sajam koji je u toku, to je bilo veoma izazovno, jer nije lako ubediti izlagače da dođu pod ovim okolnostima. Imamo izlagače iz 17 država, plus Srbija i prekinuli smo loš sled u 2020. godini kada po prvi put nije organizovan sajam. Na ulazu se pokazuju zeleni sertifikati, i sve teče po planu.”, rekao je na početku intervju na TV Hepi gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević. On je konstatovao da je i to znak da se vraćamo polako u normalu.

Škole što duže da budu otvorene

- Možete tamo i besplatno da uradite i antigenske testove koje je kupio grad. Onda ste i vi sigurni i drugi su sigurni. Sve treba da učinimo da nemamo pooštaravanje novih mera. To bi bilo ozbiljno ugrožavanje ekonomije, ali i opšteg mentalnog zdravlja celokupne nacije. Moguće je sve lepo organizovati kada poslušate struku. To smo videli na Egzitu koji je bi upitan i na kaju nikakvu posledicu nismo imali od toga. Bilo je ukupno zaraženo 10 ljudi. Zelene sertifikate ili kovid propusnice snažno podržavam. Naša svest nije dovoljna da se svi vakcinišemo. Bili smo lideri u Evropi proletos, a danas su nas mnogi pretekli i to oni koji nisu imali vakcine kada i mi. Mi smo izgubili prednost. Danska je objavila da je preko 80 posto stanovništava vakcinisala, i to od 12 godina pa naviše, a Italija 70 odsto. Čestitam im na tome. To je i poverenje građana u svoju državu i lična odgovornost.

On je naveo da zna da ima ljudi koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da se vakcinišu, ali ima i oni koji mogu, a neće iz nekih nerazumljivih razloga. - Trenutna situacija u Novom Sadu je veoma nestabilana. Moj mlađi sin pohađa 7. razred, za sada je poneko odeljenje prešlo na onlajn nastavu, ali generalno škole rade. Poslednje što bi trebalo redukovati u nekom pooštravanju mera jesu škole. I obdaništa nam rade. Kao građanin, roditelj, pa tek onda kao političar, smatram da je dobro da šo duže zadržimo škole otvorene. To nije samo pitanje obrazovanja, već i socijalizacije, nije dobro da ne vide svoje drugare. Prošle godine nisu prvaci ni mogli da se upoznaju između sebe. To su stvari koje određuju njihovo detinjstvo.

Tenzije u regionu

- Veliki su izazovi u regioni. Kako napravimo neki iskorak, kako se priča o ekonomiji, boljoj saradnji, kako pokušavamo da relaksiramo odnose, napravimo slobodan protok ljudi i kapitala, tako počinju incidenti i recikliranje nekih starih priča. U Hrvatskoj konstantno imate kanonadu napada na predsednika Vučića. Dva predsednika - Đukanović i Milanović, se sastanu da pričaju o trećem predsedniku! Zamislite da su se Vučić i Orban sastali da pričaju o Milanoviću i Đukonoviu í još kažu da im je to tema sastanka. Jasno je da niko u regionu nije srećan zbog napretka Srbije, što imamo jaču vojsku i bolje opremnjenju policiju i što gradimo toliko autoputeva. Oni neće da mi budemo bolji u toj konkurenciji. Ima jedna osovina Priština- deo Podgorice- deo BiH i Hrvatska i kako god da krenemo oni će reći niste dovoljno osudili zločine u Srebrenici, ili niste priznali naše pasoše - ističe on. Vučević podseća da im je "Vučić bukvalno kriv za sve". - Kada se neko nepropisno parkira i kazni ga komunalna policija, on opsuje Vučića. Ako neće da se vakciniše, kriv mu je Vučić ili sada kada je zahladnelo, neuobičajeno za septembar, opet je kriv Vučić. Hrvatska sve što nije dobro za nju usmerava na Vučića, u Crnoj Gori koja je u jednom trenutku bila na ivici građanskog rada, toliko je duboko podeljeno društvo, i ovi ljudi u Prištini s Kurtijem na čelu našli su ko im je zajednički neprijatelj. To je opet Vučić. Oni svi pričaju o nekim svojim teritorijalnim suverenitetima i integritetima i Srbija ih priznaje, naravno izuzev Kosova, ali oni ne priznaju Srbiju i srpski suverenitet jer su glasali, osim Bosne, za Kosovo kao nezavisnu državu. Svi se kunu u nepovredivost granica, ali to pravilo jedno ne važi kada je u pitanju Srbija. Svi kaži da je osnovni princip pravo na samoopredeljenje i samo srpski narod nema pravo na samoopredeljenje. Mi priznajemo i Hrvatsku i BiH i Crnu Goru; a oni kažu da je Kosovo nezavisna država i još imaju aktivnu saradnju sa njima, njihove vojske obezbeđuju AP Kosovo. Videli ste onu glupost da mi damo vakcine Crnogorcima kao prijateljima, braći, najbližem narodu, a oni daju albanskoj vojsci na KiM te iste vakcine. Visoki crnogorski zvaničnici idu na obeležavanje Oluje. Možete da budete čalnica NATO pakta, ali ima nekih stvari koje se ne rade. To vam niko neće zameriti, ni Vašington, ni Brisel, ali morate imati kičmu i još nešto da im kažete da nije normalno da idete na obeležavanje događaja gde su proterana vaša braća.

On kaže da nema nikave objektivnosti, i da ne važe ista pravila za sve strane. - Međunarodna zajednica je patron kosovske nezavisnosti. To je njihovo čedo i oni pokuašavaju da ga sačuvaju dok ne stasa i ne osamostali se. Zato imate te idiotske izjave u kojima pozivaju da se uzdrže obe strane. To je kao da vas neko napada na ulici, vi ništa ne radite, čak se ni ne branite, a policajac kaže "pozivam vas da se oboje smirite, inače ću vas privesti sudu!". Napadaju državu, predsednika, SPC, nigde ne sme ćirilica da se pojavi, kao da je atomsko oružje za svih njih. U skladu sa hrvatskim zakonima treba da stoje i ćirilične table, ali tamo ne sme da bude, ako ni na KiM. Svima smo im doneli slobodu. Da nije bilo srpske vojske, niko od njih ne bi bi slobodan. Srpska ojska je 1918. donela slobodu na prostoru bivše Jugoslavije. Današnju nezavisnost je njih izvojevala veličanstvena pobeda Kraljevine Srbije - navodi Vučević.

Crnogorcima smeta srpski, izmislili svoj jezik

Ističe da treba da "razumemo patnju i bol Bošnjaka, Albanaca, Hrvata za svojim izgubljenim sunarodnicima, ali oni moraju da razumeju da je Srbija ubedljivo najvišu cenu platila u XX veku". - Međutim, i danas imaju taj narativ da nismo doživeli dovoljnu karatrzu, da se nismo dovoljno pokajali i klečali na kukuruzu. Nas porede sa onim što je Nemačka prolazila posle pada Hitlera, da smo išli u okupaciju drugih, da smo, maltene, bili kao Nacional socijalistička partija. Oni su proterali Srbe gde god su mogli. Zabranili su ćirilicu, crkvu hoće da nam ukinu, i naš predsednik im je kriv za sve. U Crnoj Gori niste čuli da pričaju ni o jednoj novoj fabrici, tamo se ateisti protive da se uvede novi vladika! Zamislite u Srbiji da ne damo da uđe muftija ili katolički biskup i da još proteste predvodi predsednik Republike! I oni pričaju o građanskoj Crno Gori, o evropskim vrednostima. Pa, to je srednji vek što oni rade! Što ne kažu što se ne pridruže inicijatvi "Otvoreni Balkan"? Mi smo tražimo da Srbi u Crnoj Gori imaju prava kao drugi narodi koji tu žive. Po poslednjem popisu, ima više Srba u Crnoj Gori nego Albanaca u Severnoj Makedoniji, a pogledajte koja sve oni prava imaju. Narativ Đukanovića je da su Srbi u CG neko okupatorsko telo! Nema ih u vladi, vojsci, policiji ne mogu Srbi da napreduju, samo nam je ostala crkva, a i to hoće da nam uzmu. Izmislili su neki maternji jezik, samo da ne bi rekli da pričaju srpski jezik. Austrija je velika država, pa priča nemački jezik. Koliko puta je Brazil veći od Portugala, pa pričaju portugalskim jezikom? Kako njih nije sramota da kažu da pričaju tim jezicima kojima pričaju? Samo ovde kada kažete da pričate srpskim jezikom, oni kažu da imaju poseban jezik. Izmislili su dva slova, uzeli ih iz nekog lokalnog dijalekta, kad naruče kisjelu s kafom, pa kažu da imaju slovo "sj". Nemojte nas praviti budalama, nemojte da poništavate istorijske činjenice - izričit je Vučević. On kaže da svako treba da nazove svoj jezik kako hoće, ali da niko ne sme da osporava pravo Srbima da pričaju srpskim jezikom i da koriste ćirilično pismo. - Niti da se ometa funkcionisanje SPC koja je kanoski priznata da može da vrši svoje obrede, da ima svoje manastire. Pa, to nam ni Turci nisu radili! I Austrougarska nam nije zabranjivala da koristimo ćirilicu. To što mi često vidimo nepravdu prema nama, ne može da bude razlog da odustanemo od dijaloga. Moramo da nastavimo sa očuvanjem mira i stabilnosti, jer je građanima to najvažnija stvar. Ali, moramo podvući i ono što je reklo državno rukvodstvo - nikada više Oluja i Bljesak, nikada više pogrom. Hoćemo danas da pričamo o ekonomiji, da se lakše putuje, da pričao o budućnosti i da ne opterećujemo nove generacije. Prošlo je 26 godina od završetka rata u BiH, to vam je kao da smo posle Drugog svetskog rata u 1970- oj godini! Prošlo je toliko godina, a mi danas posle toliko godina imamo istu priču - šta se deslilo u Srebrenici i Bratuncu.

Briselski sporazum postoji na papiru

- Imamo posla sa čovekom koji je prilično nestabilan, sa čestim aftektnim ponašanjem. Ne deluje mi da on to gleda dublje, već vođen emotivnim porivima. Kurti verovatno uoči lokalnih izbora koji su za mesec dana pokušava da ojača svoju poziciju. Nećemo dozvoliti pogrom iz 2004. Godine, ali je tadac Srbija nažalost ćutala. Po starom oprobanom receptu su očekivali da oni zategnu, a onda dođu emisari sa predlogom da se nađe neko kompromisno rešenje. Oni zategnu na 100, a vi popustite za 30 i oni su se opet pomerili. Ozbiljna je situacija na KiMi nije lako Srbima, naročito južno od Ibra jer imate de fakto okupaciju ove četiri opštine na severu. Brine me što ni po ovom pitanju danas nemamo nacionalno jedinstvo. Nadam se da će se Kurti dozvati pameti i da će ga patroni pozvati da situaciju vrati na onu od pre 20. Septembra. Mi sa Albancima moramo razgovarati i ići ka nekom rešenju. Ali da Srbija samom klima glavom, toga neće biti.

Neki će na klupu za rezerve

GO SNS pripremni za Kongres stranke od 21-24 oktobra, gde će se izabrani najvažniji stranački organi - kaže Vučević. - Prirodno je da proluftiramo prostoriju, da vidimo nova lica. Mnogo je ljudi u prethodnom period sazrelo, dokazalo se, mnogi zaslužuju da dobiju poverenje. Isto tako deo ljudi se zamorio, izgubili su entuzijazam i energiju, neki su i poklekli i njima ćemo se zahvaliti. Neki će i na klupu za rezerve, niko ih ne izbacuje, jer je prirodno da i neko drugi dobije šansu posle 14 godina. Mislim da predsednik Vučić treba da nastavi da vodi stranku, jer ima moralnu obavezu da se kandiduje za predsednika Republike da nastavi na jačanju i nacionalnog jedinstva i ekonomije I regionalne stabilnosti I najboljeg mogućeg predstavljanja u međunarodnim odnosima. Nama treba snažan lider i mi ne treba da se bojimo snažnog liderstva. I to SNS treba jasno i glasno da kaže što pre. Nadam se da neće biti ni izmena predsednika SNS.

