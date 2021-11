Vučević:Marinika Tepić izmišljotinjama o atentatu hoće da pokaže da država ne reaguje! Istina je jedna, ne može da laže kako hoće

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS, izjavio je da najnovije optužbe Marinike Tepić i njenog otvorenog pisma predsedniku Aleksandru Vučiću samo još jedna u nizu izmišljotina i laži.

Vučević je, odgovarajući na novinarska pitanja prilikom otvaranja sajma energetike u Novom Sadu, istakao da je uposlenica Dragana Đilasa Marinika Tepić pokušava da obmani sve.

Koliko sam video, nije bilo nikakvog pucanja na gospodina Đokina, nego je nekom praćkom razbijen neki portal od kafića gde je sedeo vozač ili kolega koji je dovezao predsednika sindikata. Niti je to bio napad na automobil, niti se tu nalazio predsednik sindikata. Naravno da to ne znači da ne treba ispitati ko je razbio portal na kafiću. Treba utvrditi šta se desilo, ali mislim da to nema veze sa nikakvim atentatom – naglasio je Vučević.

On je podsetio da je to samo još jedna u nizu laži, pa tako se na farmi kokošaka se gajila marihuana, da Andrej Vučić upravlja Jovanjicom, bilo je na milione izmišljotina.

Važno je da se iz Bugarske ponovo ide gas što je životno važno za nas

- Predstavnici bivših režimskih tajkunskih stranaka uspeli su da tehnološki tako unaprede fabrikovanje laži, da ne može ni da se ponovi ono što oni izmisle. Oni dnevno izjave na desetine laži. Sad treba ceo dan da se time bavimo umesto da se bavimo lažima, umesto ono što je za nas važna vest, a što je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović obznanila da je Bugarska ponovo uspostavila Balkanski tok, za nas životno bitna stvar. Narativ Marinike Tepić je takav da je to bio pokušaj atentata na koji država nije reagovala. Otprilike mi živimo u državi gde je dozvoljeno da se dešavaju takve stvari. U prevodu, ovde je haos, i ne može svako da radi šta hoće, kao što ni Marinika Tepić ne može da laže kako hoće. Može da pokuša da laže, ali na nama je odgovorimo na to i da ukažemo šta su činjenice i šta je istina. Istina je samo jedna! I šta to znači poslala predsedniku pismo, kad to pismo on i ne dobije nego se prvo pojave na njihovim tajkunskim medijima. Za mene je važno da se vratilo snabdevanje gasom iz pravca Bugarske jer se naša toplana snabdeva upravo tim gasom. A gospođa Tepić gde su kokoške vidi marihuanu, gde je razbijen portal vidi atentat. Ali to ne može da se spreči, to je deo političkog kolorita - zaključio je Vučević.