Vučević:Učestvuje 360 lica - 97 iz Sektora za vanredne situacije, 23 pripadnika PU u Novom Sadu i 240 lica iz snaga zaštite

Danas prisustvujemo vežbi „Sistem 2021“ Novi Sad. Vežba se realizuje na 4 lokacije u Novom Sadu, i to: Privredna zona Sever 4 kompleks kompanije „NIS“, Kanal DTD – Ponton broj 3 u okviru kompleksa „NIS“, naseljeno mesto Šangaj i Mesna zajednica Slana bara, naveo je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Pretpostavka nastalog događaja je da je u kompleksu „NIS“, na prostoru bivše Rafinerije, došlo do tehničko – tehnološkog udesa (iz nepoznatog razloga) na rezervoaru sa bezolovnim motornim benzinom, pri čemu je došlo do požara i eksplozije velikih razmera. Silovit udarni talas eksplozije oštetio je mnoge objekte u kompleksu ali i naseljnom mestu Šangaj, a zbog eksplozije i isijavanja toplote pretila je opasnost da se požar prenese i na susedni rezervoar u kom je uskladištena sirova nafta (oko 30.000 tona). S obzirom na to da se radi o tehničko – tehnološkoj nesreći visokog intenziteta koja ozbiljno ugrožava zaposlene u „NIS“ i okolnim preduzećima u Privrednoj zoni Sever 4, ali i stanovnike naseljenog mesta Šangaj, morali smo da regujemo i aktiviran je Gradski štab za vanredne situacije! U tom slučaju, štab čiji sam ja komandant, u skladu sa Zakonom je proglasio vanrednu situaciju na delu teritorije Grada Novog Sada, ali i doneo Naredbu o delimičnoj evakuaciji i druge neophodne akte u skladu sa Zakonom. Stvorile su se pretpostavke za angažovanje snaga od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje radi saniranja posledica požara i eksplozije i uspešne evakuacije stanovništva iz naselja Šangaj!

U ovoj vežbi učestvuje 360 lica, od toga 97 pripadnika Sektora za vanredne situacije, 23 pripadnika Policijske uprave u Novom Sadu i 240 lica iz sastava subjekata i snaga zaštite i spasavanja Grada Novog Sada.

Za potrebe vežbe angažovano je 49 motornih vozila (putničkih automobila, kamiona, specijalnih vozila, autobusa, minibuseva, kombija), od toga 18 vozila iz MUP-a i 31 vozilo iz voznog parka subjekata i snaga zaštite i spasavanja Grada Novog Sada.

Za potrebe vežbe podignuto je šatorsko naselje od 20 šatora, za potrebe zbrinjavanja evakuisanog stanovništva.

