Vučević najavio spektakl u godini Evropske prestonice kulture: Biće preko 4000 učesnika angažovano, od kojih 1.500 iz inostranstva

Tačno je 29 dana ostalo je do svečanog otvaranja EPK u Novom Sadu, do otvaranja novog istorijskog poglavlja u kulturnom životu Srpske Atine.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević istakao da su želeli da predstave ono što ih čeka tokom obeležavanja EPK.

-Ljudi pitaju, interesuje ih šta će biti organizovano i to je bio uvod u priču koja će trajati tokom cele 2022. Ovo je dalji putokaz za razvoj grada. Pripremili smo ozbiljan program, sadržajan i kreativan. Biće među 3.000 događaja za svakog po nešto u Novom Sadu, a biće preko 4000 učesnika angažovano, od kojih 1.500 iz inostranstva – istakao je Vučević.

Kada je reč o „Tesla lajtu“, prvi čovek vojvođanske prestonice kaže da je reč o predstavi u izvedbi SNP u režiji Nebojše Bradića.

-To će biti jedan spektakl na otvorenom, u blizini petrovaradinskog mosta i Dunava. Biće to poklon Novosađanima za 2022. godinu i nakon toga ćemo preći most. Napravljena je lepa priča o vezi Tesle i Milutina Milanković sa Novim Sadom, Srbijom i ovim regionom. Ponosni smo kakve smo svetske naučnike podarili čovečanstvu – istakao je Vučević.

On je potvrdio da će zvanično preuzimanje ključeva EPK će biti za Srpsku novu godinu, 13. januara 2022.

-Priređujemo spektakl i očekujemo i predsednika Republike na ceremoniji otvaranja i goste iz Brisela. Preko 40 koncerata na 40 lokacija će se održati. Nešto neviđeno do sada. Verujem da ulaganje u kulturu je nešto što treba da bude imenitelj daljeg razvoja i našeg države, a posebno Novog Sada koji je tako i profilisan i naziva se Srpska Atina.

Vučević je istakao da se Novi Sad nedavno ovenčao sa dve nagrade.

-Mi smo dobili dve nagrade u dnima koji najavljuju početak titule EPK, to nas ohrabruje, ali i obavezuje. Druga nagrada je donela i novčani fond od 1,5 miliona evra koji će biti uloženi u kulturu, što je čist benefit. I ove godine smo imali nekoliko spektakala – fantastičnu predstavu Ida na otvorenom, imali smo Ivu Pogorelića posle dugo godina u Srbiji, predstavu Magbet u izvedbi italijanskog pozorišta, flamenko iz Barselone.

