HRVATSKA PREKO PRIŠTINE UDARA NA SRBIJU Milanović u Prištini poručio da će se zalagati da sve države EU priznaju nezavisno Kosovo

Hrvatski predsednik Zoran Milanović ponovo upućuje otrovne strele Srbiji! On je u dvodnevnoj poseti Prištini rekao da će intenzivno raditi na tome da i druge države Evropske unije, koje to do sada nisu učinile, priznaju kosovsku nezavisnost. Milanović je napao i inicijativu "Otvoreni Balkan" tvrdeći da ona "nema dobre namere", ali je za samoproglašeno nezavisno Kosovo rekao da je "predivna država u kojoj se oseća bezbedno". Zbog čega se povećavaju političke tenzije? Da li Milanović ima takve moći da bi mogao da utiče na zemlje EU da promene svoje strateške odluke? Da li je lažna država Kosovo ponovo krenula u lobiranje? Gosti Usijanja: Zoran Milivojević, karijerni diplomata Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

