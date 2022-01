ZA ŠTA GLASAMO NA REFERENDUMU 16. JANUARA: Šta se tačno menja? Kakvu korist će građani imati od promene Ustava?

Kada se čuje rogobatno pitanje "Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava", mnogim građanima nije sasvim jasno šta to konkretno znači, a ostalo je još samo četiri dana do referenduma na kome će oni koji izađu zaokružiti "da" ili "ne". Bilo je raznih zabluda na šta se ove ustavne promene odnose, a tačno je samo da će se u Ustavu naći 29 novih amandmana koji menjaju važne elemente u pravosuđu. Šta tačno? Kako se to odnosi na građane? Zbog čega je važno da se ljudi izjasne u nedelju 16. januara? Gosti Usijanja: Snežana Bjelogrlić, predsednica Društva sudija Srbije dr Svetlana Nenadić, članica predsedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

