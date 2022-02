PROBNA VOŽNJA BRZOG VOZA ODUŠEVILA GRAĐANE, od Beograda do Novog Sada za pola sata!

Karta u jednom pravcu 1.000 dinara, a povratne 1.600, dok vožnja na sličnim relacijama u Evropi ide i do 20 evra u jednom pravcu

Prva (promotivna) vožnja brzim vozom od Beograda do Novog Sada obavljena je danas i njome je praktično označen kraj izgradnje dela železničke pruge od srpske prestonice do Petrovaradina. Na osnovu tripartitnog ugovora između NR Kine, Republike Mađarske i Republike Srbije, izgradnja kompletne infrastrukture, izgradnje novih železničkih stanica i pristupnih saobraćajnica celokupnom dužinom planirane trase od 350km do Budimpešte biće gotova 2025. godine piše portal Vojvodina uživo.

Nadležni kažu da će se završetkom brze pruge koja će spajati Srbiju i Mađarsku, naša zemlja naći na mapi brzih pruga Evrope, a svi građani naše države imaće mogućnost da u visoko konfornim vozovima, za kratko vreme obilaze evropske prstonice.

Cena karte od Beograda do Novog Sada biće 1.000 dinara, dok će povratna karta koštati 1.600 dinara dok se cene karata na sličnim relacijama u Evropi kreću od 20 evra u jednom pravcu. Cene variraju od starosti i statusa putnika, to jest, da li ste student ili zaposleni ili penzioner, da li kupujete kartu dan za dan ili mesec dana unapred, i naravno da li ste u prvoj, drugoj ili trećoj klasi voza.

Završetkom ove brze pruge na relaciji Beograd – Budimpešta, može se očekivati da će se uvesti i propusnice za razne kategorije, kao što je to praksa u Evropi.

Podsetimo, vozovi koje je Srbija kupila su najsavremeniji i izrađeni su u Švajcarskoj u Štadlerovoj fabrici (tip voza Stadler KISS – dupli, proizveden u Švajcarskoj „Stadler Busnang AG”).

U skladu sa ugovorom, prvi voz je dopremljen 31. oktobar 2021. godine, a drugi i trećeg 31. decembra 2021. To su četvorodelne elektromotorne garniture, ukupnog kapaciteta 316 sedišta, uključujući i mesta za smeštaj osoba sa smanjenom pokretljivošću. Ovi vozovi predstavljaju pravo malo čudo tehnike i bezbednosti, poseduju moderan dizajn, izuzetan komfor, sedišta za prvi i drugi razred, poseban prostor za osobe sa posebnim potrebama uz apsolutnu prilagođenost osobama sa smanjenom pokretljivošću. Svaki vagon ima internet, kao i mašinu za tople napitke za putnike.

Svaka jedinica saobraćaće maksimalnom brzinom od 200 km/h za napon 25 kV 50 Hz i sa minimalnom snagom od 4.000 kV i maksimalnom od 6.000 kV. Dužina voza je 100 m ± 5 m, osovinskog rasporeda Bo’Bo’ + 2’2′ + 2’2’+ Bo’Bo’ i maksimalnog osovinskog opterećenja od 22,5 t. Kapacitet je postavljen na 300 mesta (prva + druga klasa) sa odstupanjem od ± 5 mesta i najmanje dva mesta za invalidska kolica. Ugrađena su i najmanje tri toaleta, od kojih je jedan u skladu sa standardima za osobe sa posebnim potrebama.

