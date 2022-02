ONI KOJI NEMAJU ŠANSE NA IZBORIMA, ISKALjUJU BES NA BILBORDIMA

Gradski odbor Srpske napredne stranke najoštrije osuđuje političko nasilje koje ovih dana u Novom Sadu sprovode oni koji zbog nedostatka podrške među biračima, bes iskaljuju na bilbordima kandidata za izbore naše stranke. S obzirom na to da su nam izbori 3.aprila sve bliži, iskreno se nadamo da je ovaj potez jedan od poslednjih primitivnih činova znanih i neznanih organizacija, pokreta i stranaka, koji će se posle poraza u političkoj utakmici, sami ugasiti i zauvek nestati sa političke scene.

Za razliku od onih kojima su bliski razbijanje, uništavanje bilborda, upadi u državne institucije, maltretiranje građana, napadi na policiju i slično, Srpska napredna stranka u predizbornoj kampanji koristi samo civilizovane metode predstavljanja svog Programa i kandidata. Predizborna okupljanja bez ijednog incidenta, nastupi u medijima, podela propagandnog materijala, razgovor sa građanima, predstavljanje stranke i kandidata na za to predviđenim mestima – to je najkulturniji vid kampanje koji primenjuje Srpska napredna stranka na putu do još jedne u nizu izbornih pobeda u poslednjih deset godina. Mi u stranci smo svesni da je nasilje jedini način na koji uništitelji Srbije mogu i žele da se vrate na vlast, ali taj film se poslednji put davao 5.oktobra 2000.godine i neće više nikada.

Svi oni kojima je Srbija u srcu, kojima je stalo do njenog prosperiteta, vandalima sigurno neće pokloniti poverenje na izborima, dok ćemo mi i posle 3.aprila nastaviti izgradnju Novog Sada, Vojvodine i Srbije koja traje neprekidno već deset godina.

1 / 5 Foto: Promo

Zajedno možemo sve! Do pobede!