Bora Novaković uništio sve novosadske fabrike, a sada bi da razvija domaću privredu

Borislav Novaković, uz Mariniku Tepić, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića nekada najveći zagovornik ideja liberalnog kapitalizma u Srbiji, koje su dovele do gašenja celokupne srpske industrije, setio se u izbornoj kampanji 2022. godine, da liberalni kapitalizam nije dobar za srpsku privredu. Novaković je gostujući u programu Radio-televizije Vojvodine rekao da koncept liberalnog kapitalizma nije dobar za Srbiju, i da država aktivnije treba da se umeša u odbranu privrede od kapitala. On je takođe izjavio da je novi most na Dunavu u produžetku Bulevara Evrope preskup jer će koštati 170 miliona evra. Novaković je zaboravio da je njegov trenutni politički poslodavac Dragan Đilas, most na Adi platio basnoslovnih 450 miliona evra, odnodno tri puta više od novosadskog.

Novosađani koji su gledali emisiju i koji su se javili našoj redakciji kažu da je Đilasov i Jeremićev potrčko namerno zaboravio da je na vlast došao kao zagovornik liberalne demokratije, i da je kao član Demokratske stranke, koja je bila glavni propovednik i realizator pljačkaške privatizacije postao čak i gradonačelnik Novog Sada, sa kog mesta je učestvovao u rasprodaji i uništavanju novosadske industrije i privrede. Do Novakovića Novi Sad je imao 35 uspešnih preduzeća, od kojih nijedno nije dočekalo 2012. godinu, kada su Demokratska stranka, Novaković, Đilas i Jeremić poslati na margine političkog života u Srbiji.

Novosađani su šokirani onim što je Novaković izjavio na televiziji. Revoltirani građani celog prepodneva su se javljali našoj redakciji.

– Neverovatno je da čovek koji je skoro dve decenije bio potpredsednik Demokratske stranke, narodni poslanik i gradonačelnik, koji je kao deo vlasti učestvovao u uništavanju srpske industrije sada bi da razvija domaću privredu. Njemu smeta švajcarska fabrika čokolade i kaže da treba podržati domaće konditorske fabrike. Koje? Nema ih! Sve srpske fabrike čokolade kupili su stranci. Soko Štark su kupili Hrvati a Bambi Amerikanci. On to zna, ali se pravi naivan. On glumi zabrinutost, kao što je to glumio od 2000. do 2012. kada je bio deo vlasti koja je zatvorila fabrike i najveće srpske brendove prodala strancima – kaže Branislav V. (56).

Miloš N. (47) sa Novog naselja takođe je rekao da je zapanjen Novakovićevim tvrdnjama o navodno visokoj ceni novog novosadskog mosta.

– Pa kako ga nije sramota?! On se nalazi na poslaničkoj listi sa strankom Dragana Đilasa, koji je most na Adi platio 450 miliona evra. To je najskuplji most te veličine u svetu. I sad, Novaković, koji je to hvalio, drži pridike nekome. Da nije tragično, bilo bi smešno – kaže Miloš.

A Marijana Ž. (63), kaže da su Novaković, Marinika Tepić i Đilas poslednje osobe koje treba da pričaju o pravima radnika i subvencijama.

– Za 12 godina na vlasti, dok su fabrike zatvarane, građani postajali siromašniji, a država propadala, njima bliski tajkuni poput Miškovića su se basnoslovno obogatili. Za bedne pare su pokupovali najvrednije firme i uništili ih, ili prodali strancima. I sad bi ponovo, ali ih, na sreću Srbije narod neće. Mi građani pamtimo kada nam je bilo najgore – kaže Marijana.

nsuzivo