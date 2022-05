DRUGARICA JE ZVALA DA KITI SVATOVE, A POSLE SVADBE SVI BILI U ŠOKU Tvit Beograđanke izazvao lavinu komentara KAKVA BRUKA I SRAMOTA

Kićenje svatova u Srbiji je samo jedan od običaja kojem mnogi mladenci pribegavaju i dok su se ranije gosti najčešće "ukrašavali" ruzmarinom, sada je modernije to učiniti narukvicom ili cvetićem na reveru, a čast da ukrašavaju svatove obično je pripadala mladim, neudatim sestrama i rođakama mladenaca koje bi se, prema tradiciji, na ovaj način zbližile sa momcima koji dolaze na svadbu.

Gosti, sa druge strane, za svoj ukras su dužni da "daruju" devojku koja ih dočekuje na vratima i kiti ruzmarinom, a novac koji zarade, po pravilu devojke bi trebalo da podele između sebe. Imajući ovo u vidu, jedna korisnica Tvitera iz Srbije se nedavno prisetila svadbe svoje drugarice koja ju je pozvala da učestvuje u običaju kićenja, a kada je došlo vreme da se podeli novac, svi su ostali u čudu.

- Svojevremeno me je drugarica zvala da joj kitim svatove sa njenim rođakama. Došla drugarica posle i pokupila sve pare iz korpe. Neka njena sestrica preplakala, mama joj je rekla da će ona dobiti novac. Drugarica ni da čuje, kaže da su to su njene pare. Je li to normalno? - pitala je korisnica Tvitera ostale.

U diskusiji koja je nastala u komentarima napisala je još i da je reč bilo o jednoj ili dve stotine maraka, opisujući situaciju.

- Nigde nikada nisam videla da mladenci uzimaju taj novac, naročito ne ako se devojkama koje kite najavi da je to njihov novac. To je tako sitno i nebitno da se mlada time bavi na sopstvenoj svadbi. Ja to ne bih uradila niti da nekog povredim, a ni da sebe ponizim. Ovo mi je ponižavajuće kad na sopstvenoj svadbi glumiš gusara i otimaš kao da je ne znam šta u pitanju - dodala je ona.

Neki su odmah istakli da bi po pravilu devojke koje kite svatove trebalo da naprave cvetiće ili ukrase ruzmarin, a kada okite svatove, prikupljeni novac dele ili daju mladencima, koji im zauzvrat kupuju poklone.

Drugi su priznali da su svedočili sličnim situacijama.

- Izvini ali seljačka posla. Oduvek se znalo da isključivo devojke koje kite svatove uzimaju sav novac i dele međusobno. Doduše, nije ovo prvi slučaj da čujem da je neko nekog nasamario posle svadbe - komentarisao je jedan od korisnika Tvitera.

- Kako gde. Negde idu curama, negde mladencima, a oni kupe nešto curama koje kite svatove. Zavisi - kaže drugi korisnik.

- Znam i ja za jedan takav slučaj, ima svega kod nas. Ma strašno, dno dna, ovde bukvalno oteli pare od devojčica 13-14 godina kakva bruka i sramota - bio je još jedan od komentara.

- Uglavnom se da devojkama. Al znam slucajeve gde mladenci sve pokupe, pa devojke časte sa po 1000 dinara. S tim da ne znam da te devojke same prave kićenje. Uglavnom znam da su kićenje mladenci poručivali na istom mestu gde i dekoracije, i da su oni plaćali - napisao je jedan od tviteraša.

"Nije normalno, ološ klasičan" - pisali su drugi,

Autorka tvita ispričala je i da sa mladom odavno nema kontakt, da joj pomenutu situaciju nije uzela za zlo, već je samo ostala prilično iznenađena, zbog čega se nerado seti ovog događaja. Ipak, koliko su se običaji promenili, pokazalo je iskustvo druge korisnice.

- Ja kitila svatove pre koji mesec, vlasnik sale napravio protokol za celu svadbu, mladenci se ništa nisu pitali, devojke iz protokola pokupile pare i dale mladencima - tvrdi ona.

Druga se osvrnula na još jedan interesantan običaj oko kojeg se povela nova diskusija.

- A kada idete na svadbu i nosite tortu, i tu istu ako nije pojedena uzimate i vraćate kuci? To sam u Kraljevu videla i baš se iznenadila. Njima to normalno- napisala je ona, a zatim je usledilo objašnjenje druge korisnice:

- Pa i jeste ako mladenci nemaju gde da čuvaju. Kod nas (Gornji Milanovac) je bio običaj da se neki deo vrati kući. Ako se pojede cela torta stavi se od druge. Prosto je uvek ostajalo previše torti pa domaćini ne znaju šta bi sa viškom, a greota da se baca.

