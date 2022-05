MATIČAR PITAO MLADENCE ŠTA SU SE DOGOVORILI PREZIMENA, OGLASIO SE MLADOŽENJA: Zbog njegove rečenice gosti PLAKALI KAO KIŠA!

Sezona svadbi je počela, a na društvenim mrežama svakodnevno možemo da pročitamo objave ljudi koji sa svojim pratiocima dele situacije i dešavanja sa venčanja. Neretko svadbeno veselje može da postane i veoma tužno.

Naime, tekst objavljen na našem portalu o svadbi na kojoj je atmosfera bila kao na sahrani jer su svi gosti plakali zbog mladoženje kome niko od njegovih nije došao na venčanje pokrenuo je lavinu komentara naših čitalaca.

Podsetimo, jedna žena je na tviteru objavila kako je bila na svadbi druga svog sina i opisala je šta se dešavalo na tom venčanju.

- Malopre smo se vratili sa jednog venčanja, sinov dobar drug se ženi. Isplakah se. Bože me oprosti kao na sahrani. Niko mu nije došao, ni majka, ni otac, on kao siroče. Posvađali se par dana pre svadbe, ali da li je to način? Pa to ti je sin jedinac, baci ponos pod noge. Sebičnjaci - napisala je ona na tviteru.

U jednom od komentara naš čitalac podstaknut ovom pričom opisao je jedno venčanje na kome su svi gosti plakali takođe zbog mladoženjine priče.

- Pamtiću jednu svadbu na kojoj sam radio kao snimatelj. Nikog nije bilo sa mladoženjine strane. Kada je matičar hteo da postavi pitanje u vezi prezimena bio je prekinut sa mladoženjine strane.

Sve prisutne su rasplakale njegove reči. Obratio se matičaru i rekao da njega treba da upita za prezime, a ne mladu. Da će on uzeti njeno prezime jer sve što je dobio u životu, dobio je od njenih roditelja. Od svojih roditelja pamti samo batine i glad, da je išao go i bos - piše u jednom od komentara ispod našeg teksta.

