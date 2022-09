Brza pruga Novi Sad – Subotica, veliki radovi u Novom Sadu (FOTO i VIDEO)

NOVI SAD – U sklopu radova na rekonstrukciji i izgradnji brze pruge Beograd – Budimpešta, deonica Novi Sad – Subotica je treća deonica brze pruge koja se radi.

Kako napreduju radovi na železničkoj stanici u Novom Sadu, u okviru druge faze, i nadvožnjaku u Partizanskoj ulici, pogledajte u videu:

U okviru prve faze radova – koja obuhvatala prva tri stanična koloseka, kao i 10. i 11. kolosek – rekonstruisani su stanični peroni, temelji perona i nadstrešnica, kao i šahtovi za kišnu kanalizaciju, dok su drugom fazom obuhvaćeni radovi na preostalim kolosecima.

Postojeći stanični pothodnik ispod trećeg, četvrtog, petog i šestog koloseka biće produžen i modernizovan, a novi deo pothodnika biće dužine 30 metara i činiće ga i stepenišna konstrukcija, kojom će se izlaziti na novoprojektovani treći i četvrti peron.

Železnička stanica u Novom Sadu rekonstruisana je prvi put od 1964. godine od kada je izgrađena.

foto: Printscreen/Youtube/Vojvodinauzivo

Obnova je započeta u septembru 2021. godine. Prva faza radova je završena i 19. marta je otvorena pruga Beograd – Novi Sad

Rok za završetak radova, na trećoj deonici, je 33 meseca od potpune obustave saobraćaja na celoj trasi od Novog Sada do Subotice. To znači da je završetak brze pruge Novi Sad-Subotica planiran do kraja 2024. godine.

Izvođač radova je kineski konzorcijum „China Railway International“ i „China Communications Construction Company“, vrednost ugovora je 1,16 milijardi dolara.

Kurir.rs/vojvodinauzivo.rs