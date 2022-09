U USTANOVI KULTURE "PAROBROD" ODRŽANA TRIBINA "BUDIMO BEZBEDNI": Posvećena svakodnevnih problemima osoba sa invaliditetom

U Ustanovi kulture „Parobrod“ održana je tribina "Budimo bezbedni“ posvećena problemima sa kojima se svakodnevno u javnom prostoru suočavaju osobe sa invaliditetom, kao i mogućnostima rešavanja takvih problema od strane lokalne samouprave i pojedinaca koji su u mogućnosti da pruže pomoć i podršku.

Tribinu "Budimo bezbedni“ organizuje istoimeno udruženje čiji je osnivač TV voditeljka Dea Đurđević, a bavi se podizanjem bezbednosne kulture građana u najširem smislu, sa akcentom na bezbednost u saobraćaju.

1 / 4 Foto: Opština Stari Grad

Domaćin tribine u UK „Parobrod“ bio je predsednik Gradske opštine Radoslav Marjanović, dok su učesnici bili i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Zlatko Belencan, načelnik Uprave saobraćajne policije za grad Beograd i Ivica Bulatović, zamenik komandira za uviđaje Saobraćajne policije, kao i Milan Ilić iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Predsednik Gradske opštine Stari grad izjavio je da mu je zadovoljstvo što je imao prilike da razgovara sa građanima i čuje koji su to konkretni problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. On je dodao da Gradska opština Stari grad uskoro pokreće uslugu Volonterskog servisa koja je namenjena slepim i slabovidim osobama. „Tu uslugu opština pokreće u saradnji sa Gradskim udruženjem slepih i slabovidih. Mi smo u našoj opštini zaposlili jednu osobu na predlog udruženja koja će biti kontakt osoba i koja najbolje razume koje su to potrebe slepih i slabovidih. Naši volonteri će u narednom periodu proći posebnu obuku i imaće priliku da se, na jedan specifičan način, obuče da rade sa slepim i slabovidim osobama” istakao je Marjanović. On je naglasio da će više od 120 slepih i slabovidih osoba na teritoriji Gradske opštine Stari grad imati priliku da koriste usluge Volonterskog servisa.

Dea Đurđević, predsednica Udruženja „Budimo bezbedni“ izjavila je da je tribina prvenstveno bila važna za ljude koji su je posetili, jer su imali priliku da izlože probleme sa kojima se svakodnevno susreću u javnom prostoru. „Ovde su izneli probleme koje imaju osobe sa invaliditetom u saobraćaju, koji uopšte nisu mali i koji su rešivi. Gospodin Marjanović je zaista imao i otvorena vrata i otvoreno srce i um da porazgovara sa njima i mislim da će se oni problemi koji su navedeni vrlo brzo rešiti, pogotovo uz saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i Ministarstvom unutrašnjih poslova. Svrha ovih tribina jeste da se vidi kakvi su problemi, da se oni rešavaju na terenu i mislim da su svi koji su bili ovde veoma zadovoljni, jer su u prilici da iskažu svoje nedoumice i reše svoje probleme“ istakla je Đurđević.