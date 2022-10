KO SRBIJU UVLAČI U ŠPIJUNSKI RAT: Šta se krije iza hapšenja u kompaniji NIS u Rumuniji i gde su išle informacije?

Rumunska policija je juče ujutru upala u sedište kompanije NIS Petrol u Temišvaru u okviru istrage o curenju osetljivih informacija o rezervama i nalazištima nafte i gasa u Rumuniji od 2014. godine u okrugu Timiš.

Navodno su te informacije stigle do Beograda i Moskve, kako navode mediji. Najmanje osam ljudi je odvedeno na saslušanje u sedište Direktorata za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma u Temišvaru, vrše se pretresi stanova, a nadležni organi su odneli nekoliko kompjutera i dokumenta. Rumunsko tužilaštvo je podiglo četiri optužnice. O ovome je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekavši "samo nam je još to falilo". On je otkrio da među osumnjičenima nema građana Srbije i da hapšenje nema veze sa ratom za energente, već sa političko-špijunskim ratom.

Zbog čega je na meti srpska kompanija? Da li se Srbija uvlači u političko-špijunski rat? Kakva se sve hibridna delovanja očekuju u narednom periodu kao vid pritiska velikih sila?

Gosti Usijanja:

Tomislav Đurin, pukovnik Vojnoobaveštajne agencije u penziji

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

