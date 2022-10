VUČEVIĆ: Srbija nije džak za udaranje, to što mi nećemo da ratujemo, ne znači da nećemo biti spremni da odgovorimo na svaki izazov

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i budući potpredsednik Vlade Srbije bio je gost u emisiji “Dobro jutro Srbijo” na Happy televiziji, gde je govorio o aktuelnim temama kao što je politička situacija u zemlji, pritisci oko Kosova, ekonomska kriza sa kojom se borimo, cene energenata i još mnogo toga.

Na pitanje o jučerašnjem obraćanju predsednika Vučića javnosti i o tome sa kakvim se pritiscima Srbija suočava, Vučevič je rekao:

-Predsednik Republike je obavestio javnost o rezultatima svih sastanaka na kojima je prisustvovao, sastanak u Pragu bio je zaista na visokom nivou, po prvi put je organizovan taj skup Evropske političke zajednice, to je nešto što je Makron propagirao kao koncept Evropska Unije plus zemlje koji su potencijalni kandidati za ulazak. Predsednik Srbije je imao veoma živu diplomatsku aktivnost, dolazili su izaslanici iz Evropske unije, Berlina i Pariza, vezano za Kosovo i Metohiju, sve se odvija i komplikuje na Ukrajinskom frontu, zato je Vučić najavio neke poteze Srbije, o kojima je mogao da govori, naravno na polju politike, ekonomije i energetike.

- Situacija je zabrinjavajuća i teško je boriti se sa takvim okolnostima. Hrvatska se pokazala kao nepouzdan partner. Građani Srbije će se, nadam se, sada opametiti, da nismo mi krivi što nemamo dobru komunikaciju sa Hrvatskom. Oni negiraju genocid, a smeta im naša nafta, koju dobijamo preko naftovoda koji smo zajedno izgradili, i naše pare uložili. Evropska unija toleriše Hrvatsku jer je ona njena članica, istakao je Vučević.

On je takođe dodao da Srbija treba da se okrene izgradnji naftovoda, da se spojimo sa Mađarskom izgradnjom ovog naftovoda od Novog Sada, odnosno da spoji Novi Sad-Pančevo, da dobijemo alternativne izvore snabdevanja energentima i da ne zavisimo od drugih.

-Ići će se i u izgradnju nove rafinerije i nova skladišta za naftu i benzin. Dalje nas čeka pitanje snabdevanjem električnom energijom. Gasa imamo, napunjeno je skladište u Banatskom dvoru, treba razvijati projekte oko hidroelektrana i da bolje proizvodimo struju, ako nam budu Mađari dozvolili, podržavam predsednikovu ideju da tamo kupimo akcije udela za buduću nuklearnu elektranu u Mađarskoj, rekao je Vučević.

Na pitanje o cenama gasa i struje i kako će ova zima izgledati, on je istakao:

-Elektrane u Novom Sadu su proizvele dovoljno energije, a vremenske prilike pomažu u štednji jer je lepo vreme pa ne moramo da trosimo energiju na grejanje. Ljudi moraju da shvate da će cene gasa i struje imaju uticaj na to da li će biti investitora, da li će biti radnih mesta i slično. U ovoj kriznoj situaciji država će imati kapacitet da napravi paket povećanja penzija i plata, da taj rast bude veći od inflatornih kretanja. Penzioneri to svakako zaslužuju, povećanje od 1. novembra, pa opet od 1. januara. Značiće im za komunalne usluge svakako. Takođe za vojsku srbije 25% povećanje, što je jako važno jer mi moramo da imamo jaku vojsku. Veliki uspeh države je što će minimalac biti 40.000 od januara, i sad će neko reći da od toga ne može da se živi, ali pre 10 godina bio je neuporedivo manji. Zato ovaj porast jeste jako značajan napredak države i ono na šta sam ja ponosan, niko ne može da porekne da je Srbija danas mnogo jača. Mi želimo da bude još jača da nam ljudi ne odlaze i da svi koji su otišli se vrate.

Takođe, na temu pritisaka oko priznavanja Kosova i to što nismo uveli sankcije Rusiji, Vučević je kazao:

-Mi imamo pritisak i zbog toga što nismo uveli sankcije Rusiji, ako je država zauzela taj stav, onda svi ljudi koji su deo javne vlasti treba to da podrže. Niko ne želi da ratuje, niti da nam ginu ljudi, ali Srbija nije džak za udaranje, to što mi nećemo da ratujemo, ne znači da nećemo biti spremiti da odgovorimo na svaki izazov, jer je to ono što radi odgovorna država. To ne znači da ne treba da se borimo politički za bolje sutra.