RADO IDE DEDA U VOJNIKE Ministar odbrane nije morao dugo da čeka: Supermen hoće u vojsku!

Ministar odbrane Miloš Vučević pozvao je mlade da se prijave za vojsku, a najavio je i raspravu o tome da se vrati obavezni vojni rok. On je istakao da je za to da i oni preko 30 godina uzmu pušku u ruke ako dosad nisu i nauče vojničku disciplinu. Milovan Milovanović (74) iz Užica, tamošnji Supermen, odmah se prijavio. Poznat je kao neko ko punom parom trenira i u poznim godinama, diplomirao je prošle jeseni na Fakultetu za fizičku kulturu, a ove godine upisao master studije. Ni to mu nije bilo dovoljno, pa je sada odlučio da se prijavi i na dobrovoljno služenje vojnog roka.

- Prijavio sam se u Regrutni centar Užice, popunio prijavu koja je prosleđena u vojnu komandu u Valjevo. Istog dana sam ministru Milošu Vučeviću poslao svu papirologiju s molbom da me prime u dobrovoljno služenje vojnog roka po drugi put. Prvi put sam vojsku služio pre više od pola veka - kaže za RINU Milovan.

Ljubav prema otadžbini je njegov prvi razlog za ovu odluku, ali želi i omladini da bude pozitivan primer kako bi se što više njih prijavilo na služenje vojnog roka. Kako kaže, fizički i psihički apsolutno je spreman da ponovo obuje vojničke čizme i obuče uniformu.

foto: RINA

- Fizički parametri, psihički, mentalni i seksualni su mi kao kod jednog tridesetogodišnjaka. U mojim godinama neki su napustili ovaj svet, neki ne mogu da ustanu iz kreveta, ja želim dokazati da i ukoliko pređete sedamdesetu to ništa ne znači, možete živeti kao mladić. Voleo bih da omladina sledi moj primer. Da živi zdravo i da se ne libe prijaviti na služenje vojnog roka. Ako mogu ja, mogu i oni - kaže užički Supermen.

Odgovor od Ministarstva odbrane još uvek čeka, ne bi bio iznenađen ni da ga odbiju, ali Milovan neće odustati.

- Znam da u Ustavu Republike Srbije ne postoji klauzula po kojoj može da se zabrani dobrovoljno i patriotsko služenje vojnog roka za svoju zemlju, za svoju Srbiju - poručio je ovaj profesor fizičke kulture.

Vučević: Ja sam za vraćanje vojnog roka foto: Ministrastvo Odbrane Srbije - Vraćanje vojnog roka ima za cilj da se naredne generacije obuče za postupanje u kriznim situacijama da bi građani Srbije bili bezbedni. Nemirni smo kada imamo poplavu ili požar, a ne znamo kako da reagujemo. Kada govorimo o vraćanju vojnog roka, ne pričamo o ratovanju, već da vojska bude na usluzi građanima kada je u najtežim momentima najpotrebnije - istakao je ministar odbrane, koji smatra da bi vojnu obuku morali da prođu svi punoletni mladići do 30 godina, pa i one starije generacije koje su zagazile u četvrtu deceniju a koje nisu služile vojsku. Ipak, za njih bi trebalo da bude uveden kraći period obuke od tri nedelje. - Čeka nas stručna rasprava o vraćanju vojnog roka. Ja sam kao otac dva sina za vraćanje vojnog roka. I sam sam bio na Kosovu skoro 11 meseci. Ali mislim da treba da vratimo vojni rok. Da li je to tri nedelje ili tri meseca ili neki drugi period, apsolutno da rekao je on.