UDRUŽENJE “ČEPOM DO OSMEHA” organizovalo konferenciju “EKOSOP 2022”; Đurić: Grad Novi Sad je prepoznao značaj životne sredine

Udruženje “Čepom do osmeha” organizovalo je konferenciju “EKOSOP 2022” danas u Hotelu “Šeraton” u Novom Sadu. Teme konferencije su bile ekološko socijalno preduzetništvo i zaštita životne sredine, a pored tematskih panela, bilo je upriličeno i potpisivanje Novosadske deklaracije razumevanja i potrebe zajedničkog delovanja za održiv, pametan i inkluzivan rast Srbije.

foto: Instagram/milandjuric_gradonacelnik

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić prisustovao je otvaranju, a tom prilikom je izjavio:

– Danas je za mene divan dan, ova Međunarodna konferencija predstavila je jednu od najvažnijih tema na globalnom nivou, a to je životna sredina. Jako je važno da ujedinjeni pristupimo organizaciji ove teme i institucionalno pristupimo tome. Državni organi i privreda treba da budu uključeni, a i oni koji najviše pozitivno kritikuju, da bi nam bilo svima bolje, a to je civilni sektor bez kog ne možemo biti uključeni u donošenju što boljih rešenja što se tiče zaštite životne sredine. Grad Novi Sad je prepoznao značaj životne sredine i projekata koji na to utiču. Tokom ovih 10 godina grad je uložio preko 3 milijarde dinara na projekte koji se tiču ekologije. Prvi smo grad koji je pokrenuo projekat cirkularne ekonomije sa javnim preduzećem, konkretno je u pitanju JKP “Gradska čistoća” gde smo izgradili prostor za preradu otpada Grada Novog Sada. Organizaciji “Čepom do osmeha” želim da nastave dalje da rade i postoje, drago mi je što su prerasli iz jedne novosadske organizacije u jednu državnu. Organizacija je takođe dečaku Lazaru Živkoviću uručila invalidska kolica kako bi mogao nesmetano da obavlja svoje životne aktivnosti i hvala im na tome. Grad Novi Sad će uvek biti tu da pomogne i da pruži podršku ovako važnim konferencijama.

foto: Instagram/milandjuric_gradonacelnik

Konferenciju je otvorila Vanja Petković, predsednica udruženja “Čepom do osmeha” koja je istakla:

– Imali smo za cilj okupljanje svih relevantnih partnera u potpisivanju Novosadske deklaracije koja će nas ustvari sve ujediniti, jer je potekla iz Novog Sada kao i cela ova organizacija. Pojačanjem dijaloga kako bi se privreda, organizacije civilnog društva i javnog društva uključili kako bismo svi zajedno unapredili našu životnu sredinu. Mi ćemo se kao potpisnici truditi da ojačamo organizacije civilnog društva da budu relevantni saradnici institucijama i da na taj način imamo bolju životnu sredinu. Danas smo uručili 69. pomagalo akcije “Čepom do osmeha” koje smo obezbedili uz podršku JP “Vojvodinašume” i kroz projekat “Svaka limenka se računa” i time je naš Lazar Živković iz Niša dobio elektromotorna invalidska kolica koja će mu pomoći u funkcionisanju. Hvala svakom pojedincu i svima koji sakupljaju plastične čepove, takođe, veliko hvala svim volonterima, koordinatorima, jer ključ je u timu i partnerstvu. Ujedinimo se svi i osvestimo značaj očuvanja sredine u kojoj živimo jer će nam samo tako svima biti lepše!

1 / 5 Foto: Instagram/milandjuric_gradonacelnik

Takođe, događaju je prisustvovao Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije, kao i Roland Kokai, direktor JP “Vojvodinašume” koji je ovom prilikom ukazao na značaj učestvovanja u zdravim inicijativama kao što je potpisivanje ove Novosadske deklaracije o zaštiti životne sredine.

Za kraj, obratila se Milica Pavkov-Hrvojević, dekanica Prirodno-matematičkog fakulteta koja je objasnila koliko je značajno što je fakultet, na čijem je čelu, deo ovog projekta i što je imala čast da potpiše deklaraciju koja će potpomoći rešavanju ovog globalnog problema koji utiče na sve nas. Inicijativa “Čepom do osmeha” pokazuje da je sve moguće i da je reciklaža u pravom smilu te reči moguća, kroz koju se sakupilo 870 tona plastike i građani su se edukovali o mogućnostima reciklaže. Pokazali su da nisu lenji i da su voljni da recikliraju, budu humani, solidarni i odgovorni kada za to postoji dovoljno jak motiv, a šta je veći motiv od dečijeg osmeha – kazala je dekanica i dodala da je najviše čini ponosnom to što je ova inicijativa potekla iz akademske sredine, iz PMF-a jer je Vanja Petković završila studije ekologije na istom tom fakultetu, a sada je student na departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Takođe, navela je da će PMF uložiti sve ljudske i akademske resurse da učini životnu srednu zdravijom za sve nas.

nsuzivo