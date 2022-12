Otvorena novogodišnja manifestacija "Starogradska zima" u Skadarliji

Praznična euforija uveliko se širi Beogradom, a danas je posebno magično bilo u Skadarliji.

Ispred kuće Đure Jakšića u boemskoj četvrti svečano je otvorena manifestacija “Starogradska zima” koja će trajati do 14. januara. Manifestacija se održava drugu godinu zaredom, a ove godine program je predviđen na tri lokacije: u opštini Stari grad, na Topličinom vencu i u Skadarliji. Svečano otvaranje obeležio je nastup FAMOS akapela grupe, a okupljeni su se družili uz kuvano vino i toplu čokoladu. Svečanosti je prisustvovao i predsednik Gradske opštine Stari grad koji je izjavio da se manifestacija organizuje drugu godinu zaredom, a da je novina to što je Skadarlija uključena kao nova lokacija ove godine. “Imamo jedan lep zanimljiv program za sve uzraste kako za one najmlađe, tako i za one malo starije. Do 14. januara će trajati Starogradska zima i ovde u Skadarskoj ulici i u opštini Stari grad i na Topličinom vencu i nadam se da će svi građani imati prilike da uživaju i da u jednom lepom raspoloženju provedu predostojeće novogodišnje praznike” naglasio je Marjanović.

Program je prilagođen svim uzrastima, a najviše aktivnosti pripremljeno je za mališane. U sali Gradske opštine Stari grad mališani i njihovi roditelji biće u prilici da uživaju u filmskim projekcijama, pozorišnim predstavama, koncertima i magičnim kreativnim radionicama. Park vojvode Vuka biće mesto druženja sa junacima iz bajki, vilama i vilenjacima, Deda Mrazom i njegovim pomoćnicima i sve to uz sjajan muzički program. Kada najmlađi požele da predahnu, u Muzeju primenjenih umetnosti održavaće se najrazličitiji tipovi dečjih radionica - od crtanja, preko izrade novogodišnjih ukrasa, do reciklaže. Posetioci će imati priliku da uživaju u muzičkom programu koji su pripremili poznati restorani boemske četvrti, raspevaju se i ugreju uz kuvano vino u bajkovito ukrašenoj Skadarliji. Tradicionalno, prvog dana Nove godine, u Svetogorskoj ulici održava se manifestacija “Ulica otvorenog srca” gde će biti orgranizovan muzički program za najmlađe, druženje sa mađioničarima, akrobatama i junacima iz bajke, a svoje unikatne proizvode ponudiće veliki broj domaćih proizvođača.

1 / 9 Foto: Stari Grad

Celokupan program “Starogradske zime” možete preuzeti na sajtu Gradske opštine Stari grad, kao i na Instagramu i Facebooku. Program “Starogradska zima” organizuje Gradska opština Stari grad, Grad Beograd, Beokom servis, Mondo, Adria Media magazini i Muzej primenjenih umetnosti. Sponzori manifestacije su Coca Cola Srbija i Skijališta Srbije.

Stari grad