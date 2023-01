JEDINSTVEN Novi Sad jedini grad u Evropi u kome se grade tri mosta. Gradonačelnik poslao jaku poruku (VIDEO)

-Što se tiče četvrtog mosta, on se već gradi. Radimo na razvoju grada Novog Sada, kako bi što pre spojili dve strane. Radi se most u sklopu Fruškogorskog koridora i to je super da će teški saobraćaj biti izmešten i ići preko tog mosta. A što se tiče pešačko-biciklističkog on će za nekih godinu i po dana od kada počne da se radi biti završen. Biće lepa veza i za pešake, i za bicikliste; naše sugrađane, ali i za turiste. Nama predstoje slatke muke – istakao je Đurić.

foto: Printscreen RTV

Profesor dr Vuk Bogdanović naveo je tada činjenicu da će na Mostu slobode biti 50 posto manje vozila kada se četvrti most bude izgradio.

foto: Printscreen RTV

-Novi Sad je jedini grad u Evropi u kojem se grade tri mosta. U toku je izgradnja mosta između Kovilja i Petrovaradina, koji će biti deo Fruškogorskog koridora. Počeli su pripremni radovi na izgradnji mosta u produžetku Bulevara Evrope. Pešačko-biciklistički most biće sagrađen na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa, a trenutno čekamo idejni projekat mosta, koji će biti gotov za nekoliko nedelja. O tome sam razgovarao u emisiji “Signali” na Radio televiziji Vojvodine sa prof. dr Vukom Bogdanovićem sa Fakulteta tehničkih nauka – Departman za saobraćaj, prof. dr Sašom Orlovićem, rukovodiocem tima za izradu Smernica za revitalizaciju prostora izgradnje mosta i direktorom „Koridora Srbije“ Aleksandrom Antićem- stoji na Instagramu prvog čovek Novog Sada.

Grad Novi Sad