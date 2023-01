MINISTAR VUČEVIĆ u Severnoj Makedoniji: Imena su nam različita, ali nam je prezime isto – a naše prezime je SVETOSAVLJE

Ministar odbrane Miloš Vučević otputovao je u dvodnevnu poseti Republici Severnoj Makedoniji, a danas prisustvovao je obeležavanju Savindana u jednoj osnovnoj školi u Kučevištu.

Vučević se zahvalio deci na čuvanju identiteta i srpskog porekla, pa istakao da su nam “imena različita, ali nam je prezime isto”.

-Hvala vam što postojite, hvala što se ne stidite svog imena i prezimena, hvala vam što se ne stidite svog srpskog porekla. Hvala vam što ovde, u Makedoniji, živeći zajedno s braćom, makedonskim narodom, čuvate svoj identitet. I hvala vam što zajednički s nama, ma gde Srbi živeli, proslavljate zajedničku slavu svih nas, posvećenu prvom srpskom arhiepiskopu, našem prosvetitelju, duhovnom ocu Svetom Savi. Imena su nam različita, ali nam je prezime isto – a naše prezime je SVETOSAVLJE. To je naša ideologija, to je naša vera, to je iznad svake politike, iznad svake administrativne granice, iznad svake opštine i države, to je večno, to je neprolazno, to nas spaja i to niko ne može da nam oduzme.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Prenoseći vam pozdrave predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika svih Srba ma gde živeli, hoću da vas zamolim samo jedno, a to jedno je najvažnije – nemojte da zaboravite svoj jezik, jer narod koji zaboravi svoj jezik, on nestaje. Nemojte se stideti svog jezika, našeg najlepšeg pisma ćiriličnog. Kao što treba da znate i makedonski jezik i ćirilicu, učite i srpski jezik, to ne može niko da vam zabrani ni oduzme.

Dokle god govorite srpski, postojite kao narod. Budite ponosni na to, jer su tako govorili vaši očevi, majke, vaše bake i deke i oni pre vas i oni pre njih. Tako treba da govore deca i sutra vaši unuci. Ja verujem da razvijajući sveukupno srpsko-makedonske odnose, sprska zajednica u Makedoniji neće više opadati već će biti stabilna i čvrsta i da gde god Srbi govore srpski jezik znamo da postoje Srbi.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Prvi čovek vojske se zahvalio svim učenicima i profesorima koji su učestvovali u ovoj priredbi, kao i direktoru škole u Kučevištu.

-Sretna nam svima slava, uskliknimo s ljubavlju svetitelju Savi. Živela Makedonija, živela Republika Srpska, živela matica svih nas, slobodna i nezavisna Srbija na mnogaja ljeta- stoji na Instagram profilu Vučevića.

Ministarstvo odbrane