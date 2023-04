U Subotici održan „Mali sajam sporta“

Subotica je danas bila domaćin „Malog sajma sporta“, jednodnevne manifestacije koja je održana u organizaciji Sportskog saveza Srbije, uz podršku Ministarstva sporta, Sportskog saveza grada Subotice i Grada Subotice. „Malom sajmu sporta“, na kome je u cilju promovisanja bogate sportske ponude ovog grada i zdravog načina života na centralnim gradskim trgovima – Trgu slobode i Trgu republike, svoj rad predstavilo više od 40 sportskih kolektiva sa oko 400 članova, prisustvovali su i ministar sporta Zoran Gajić, pokrajinski sekretar za sport i omladinu, Dane Basta, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, predsednik Sportskog saveza Srbije (SSS) Davor Štefanek, generalni sekretar SSS Goran Marinković i predstavnici Sportskog saveza Grada Subotice.

Gradonačelnik Bakić je, obraćajući se prisutnima na otvaranju manifestacije, rekao da je Subotica, kako beleže istoričari i razni pisci, promenila oko 200 imena, ali da je uvek bila, i ostala – grad sportova.

„Potvrda da je Subotica grad sportova jeste i to što je oblast sporta u vrhu popularnosti u našem gradu, a i ova današnja slika koju šaljemo sa centralnog gradskog trga i okruženja oko Gradske kuće govori o popularnosti sporta u Subotici, gde više od 40 klubova danas pokazuje šta rade i čime se bave. Da je Subotica grad sportova govori i činjenica da su brojni sportisti iz ovog grada osvajači olimpijskih, svetskih i evropskih medalja, kao i titula prvaka države u svim uzrasnim kategorijama, ali i da se veliki broj subotičkih klubova takmiči u najkvalitetnijim stepenima takmičenja u našoj Srbiji“, kazao je gradonačelnik Bakić.

Istakao je da lokalna samouprava ulaže veliki trud da reši probleme sportskih kolektiva i sportista u Subotici.

„Izražavam veliku zahvalnost Ministarstvu sporta i Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu zbog ogromne podrške koju nam pružaju prilikom rešavanja tih problema, kao i velikih ulaganja u sportsku infrastrukturu u našem gradu. Ove godine smo izdvojili najviše sredstava za oblast sporta i izvesno je da nećemo stati na tome. Na svečanom proglašenju dobitnika priznanja u tradicionalnoj akciji ’Sportista godine Subotice“, u decembru prošle godine, obećao sam da ćemo izgraditi novu sportsku halu. I mi radimo po tom pitanju. Odredili smo lokaciju, u toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije, a nakon toga ćemo da krenemoi u obezbeđivanje sredstava za njenu izgradnju. Ovaj grad zaslužuje novu, modernu halu, kako bismo obezbedili optimalne uslove za pripreme naših sportista i za odigravanje vrhunskih mečeva. Želim vam da danas provedete lep dan, da svi zajedno uživamo i pokažemo zbog čega je Subotica sportski grad“, naglasio je gradonačelnik Stevan Bakić.

1 / 19 Foto: Grad Subotica

Davor Štefanek je svima poželeo dobrodošlicu na „Mali sajam sporta“, u Subotici.

„Hvala vam što ste danas ovde, u ovolikom broju, i što možemo da pokažemo kako mi sportisti možemo da promenimo svet i da učinimo da naša budućnost bude bolja, zdravija i snažnija. Poštovana deco, mali – a već veliki sportisti, hvala što birate sport kao put kojim ćete u životu koračati, a na kojem će vam glavni putokazi biti poštenje, prave vrednosti i ljubav prema svemu što radite“, podvukao je Štefanek.

On nije krio da ima tremu, jer se, kako je rekao, obraća u svom rodnom gradu u kome su mnogi slavni sportisti rođeni i počeli svoje sportske karijere.

„Sportski savez Srbije svojim mnogobrojnim projektima za decu želi da podstakne svako dete u Srbiji da se bavi sportom, da razvija svoje talente, usvaja nove veštine i otkriva nove svetove. Srećan sam kada vidim koliko je sportskih poligiona danas postavljeno ovde, koliko različitih sportova možete da isprobate i da upoznate i zavolite neke nove sportske discipline. Ne mora svako od vas da postane svetski, olimpijski šampion, ali svako može da izraste u zdravog, poštenog, odgovornog i zadovoljnog čoveka. Zato je važno da znate da od malih nogu postajete veliki ljudi koji svoju zemlju vode znanjem, sportskim i životnim uspesima. Verujem u vas i verujem da ćete biti naš ponos u godinama koje dolaze. Srbija je zemlja sporta i sportista, zemlja šampiona, a vi ćete u bliskoj budućnosti to i da potvrdite vašim uspesima. Hvala vam svima i uživajte na ’Malom sajmu sporta’“, kazao je Davor Štefanek.

Ministar Zoran Gajić je istakao da država Srbija kroz Ministarstvo sporta jako vodi računa o sportu kao celini.

„Sport, kao celina, nisu samo šampioni, nisu to samo olimpijske, svetske i evropske medalje, to je onaj, takozvani, donji deo piramide, to je masovnost, to ste vi koji se na samom početku bavite fizičkim vežbanjem kako u osnovnoj školi, tako i u sekcijama klubova u kojima ste članovi. Država Srbija nikada više nije prepoznavala sport i njegove benefite koje ima kompletno društvo. Znači, nije to samo medalja, nije to samo marketing, nacionalni i državni i u međunarodnim razmerama, nisu to samo pune hale i stadioni, to je pre svega zdravlje stanovništva, kako fizičko tako i psihičko“, naglasio je Gajić.

U tom smislu, dodao je, veoma je lepo videti tako veliki broj sportskih disciplina i učesnika koji su prikazali svoja umeća i svoj pristup svakodnevnom treningu.

„Za nas u Ministarstvu sporta svako je šampion i olimpijski pobednik koji svaki dan izađe i obavi jedan vid fizičkog vežbanja, to jest treninga. Vrlo dobro znam u koji sam grad došao i koliko ste i kroz istoriju, a i danas, važni, nekada u jugoslovenskom, a danas u srpskom, pa i u evropskom i svetskom sportu. Znajte da u Ministarstvu sporta i vašoj državi Srbiji imate nekog ko vas prepoznaje i ko će vam maksimalno pomoći na putu da sačuvate svetle tradicije i da napravite još bolje rezultate, a kao prvo to je ta Hala i uslovi u kojima treba da se stvaraju budući šampioni što ćemo, nadamo se, svi zajedno vrlo brzo da napravimo“, kazao je Zoran Gajić.

Nakon otvaranja „Malog sajma sporta“, Davor Štefanek i predsednik Sportskog saveza Grada Subotice, Sreten Damnjanović, mališanima su delili lopte, a potom su ministar Zoran Gajić, državni sekrtetar Marko Kešelj i Davor Štefanek razgovarali sa decom na temu „Kako se postaje šampion“.

Uoči svečanog otvaranja „Mali sajam sporta“, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sa saradnicima sastao se, u Zelenoj sali Gradske kuće sa delegacijom Ministarstva sporta: ministrom Zoranom Gajićem, državnim sekretarom Markom Kešeljem, šefom kabineta Jovanom Kneževićem i posebnim savetnikom Dejanom Bojovićem, pokrajinskim sekretarom za sport i omladinu, Danetom Bastom, predsednikom Sportskog saveza Srbije (SSS) Davorom Štefanekom i generalnim sekretarom SSS Goranom Marinkovićem.

Program „Malog sajma sporta“ obogatilo je predavanje prof. Igora Radoševića, iz organizacije „Aktivnija Srbija“, u Sportskom savezu Grada Subotice, na temu „Organizacija i menadžment sportskog događaja“, kao i aktivnosti za predškolce, na Trgu slobode: „Sport je važan da bi bio zdrav“ i „Liga malih šampiona“.