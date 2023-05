NOVE MERE DRŽAVE: Koliko je naša bezbednost trenutno ugrožena?

Zbog dve tragedije koje su se dogodile u samo dva dana u kojima je nastradalo 17 osoba, država je uvela nove mere kako bi zaštitila bezbednost svih građana i kako bi sprečila da se tako nešto ponovi. U narednom periodu biće primljeno 2500 novih policajaca, a 1200 će ih biti poslato u škole. Na taj način osim što će se povećati opšta bezbednost dece, uticaće se i na smanjenje vršnjačkog nasilja. Inače, na teritoriji Beograda ima 331 škola i u svakoj od njih će uvek biti prisutan policajac.

Ujedno, doći će i do pooštrenja zakona u vezi sa nošenjem oružja tj. oko 400 000 ljudi koji poseduju oružje proći će reviziju i biće sprovedeno potpuno razoružanje Srbije, a kazne za ilegalno posedovanje i nošenje biće toliko velike kako bi demotivisale bilo koga da počini stravične zločine. Tako će kazna za posedovanje kalašnjikova biti i do 12 godina, a za bombe i granate i do 15 godina, dok će najmanja kazna za ovo delo biće 5 godina zatvora.

Da li će navedene mere dati očekivane rezultate?

Koliko je naša bezbednost trenutno ugrožena?

Da li će škole opet postati sigurno i bezbrižno mesto?

