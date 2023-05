VUČEVIĆ o skandaloznoj izjavi Milana St. Protića: SRAM GA BILO! HEROJI SA KOŠARA SU NAŠ PONOS, 108 junaka je dalo život za državu

Ministar odbrane Miloš Vučević gostovajući na televiziju Pink, govorio je o sramnoj izjavi nekadašnjeg ambasadora Milana St. Protića koji je okrivio junake sa Košara da su doprineli tragediji koja se dogodila u OŠ “Vladislav Ribnikar” na Vračaru i u tri mladenovačka sela.

– Kao ministar odbrane moram da reagujem na skandaloznu izjavu Milana St. Protića da su junaci sa Košara doprineli ovoj tragediji koja nam se desila. To su ljudi koji su branili našu državu u agresorskom ratu, pa sram da ga bude. Eto takvi i nam došli na vlast. Tu nam je poginulo 108 junaka, nismo ih sve ni našli, nisu ih porodice dobile i on kaže da su oni doprineli što neki manijak ubica to počini – istakao je Vučević.

