DANAS OČEKUJTE SNEG Stiže nam hladnije vreme, evo gde će pasti prve pahulje

Prvog dana vikenda sveže i kišovito. Posle podne na visokim planinama kiša će preći u sneg. Krajem dana i uveče prestanak padavina, osim na jugu zemlje. Jutarnja i dnevna temperatura neće se mnogo razlikovati. Ujutru od 7 do 11, tokom dana od 9 do 14 stepeni. U Beogradu povremeno kiša. Temperatura do 13 stepeni. U nedelju više sunca.