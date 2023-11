DUGOROČNA PROGNOZA ZA NOVEMBAR: Stižu nam dva iznenađenja, a evo da li će PADATI SNEG - čekaju nas NEUOBIČAJENE TEMPERATURE

Nakon rekordno toplog septembra i oktobra zakoračili smo i u topao novembar.

Prosečna maksimalna temperatura za septembar iznosi oko 18°C, dok je ove godine bio 22°C, a za oktobar 13°C, dok je ove godine bio neverovatnih 18°C.

Prethodnih dana temperature u Srbiji dostizale su i letnjih 26-27°C, što su vrednosti i za 10 stepeni više od proseka za kraj oktobra.

Ipak, poslednji dan oktobra doneo je prodor hladnog fronta i pljuskove sa grmljavinom, kao i blagi pad temperature vazduha. Inače, pljuskovi sa grmljavinom nisu uobičajena pojava za ovo doba godine u našim predelima.

Današnji prvi novembar bio je sunčan i ugodan jesenji dan, uz temperature do 20°C, što su i dalje natprosečne temperature.

Kao i tokom druge polovine oktobra i tokom prve polovine novembra u Srbiji se očekuje česta aktivnost ciklona sa Atlantika.

Već sutra Srbija će biti pod veoma snažnim ciklonom, koji će se svojim centrom obrušiti sa Atlantika na zapadnu Evropu i doneti uragansku oluju ovim predelima, a najjači uticaj ciklona u Srbiji očekuje se u petak, tokom vikenda i u ponedeljak, kada će na vreme u Srbiji istovremeno delovati i sekundarni ciklon iz Đenovskog zaliva.

Ova ciklonska aktivnost doneće Srbiji česta prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Očekuje se veoma vetrovito vreme, u petak uz olujne, na udare i orkanske vetrove, uz veoma niske vrednosti vazdušnog pritiska.

Izražena južna strujanja doneće i toplu vazdušnu masu sa juga i sa Mediterana, pa će biti veoma toplo, uz minimalne jutarnje temperature od 8 do 16°C, dok će maksimalne dnevne biti od 18 do 24°C, u Beogradu do 22°C. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za početak novembra u Srbiji od 11 do 15°C, one će narednih dana biti i za sedam do devet stepeni više od napomenutog proseka.

Snažno južno visinsko strujanje donosiće i čestice peska iz Sahare, pa se tokom dana sa padavinama očekuje i prljava kiša, što je bio veoma čest slučaj u prethodnom periodu, ali i tokom druge polovine oktobra.

Tokom većeg dela sledeće sedmice, odnosno u periodu od utorka, 7. novembra, pa do samog kraja sedmice, odnosno do 12. novembra u većem delu Srbije očekuje se promenljivo oblačno, tokom pojedinih dana sa kišom i pljuskovima. Očekuje se nešto svežije vreme, ali će biti i dalje natprosečno toplo vreme za novembar.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20°C, da bi prema kraju sedmice bile od 14 do 18°C, a jutarnje od 5 do 13°C.

Sredinom novembra očekuje se stabilizacija vremena i to pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska

Očekuje se uglavnom suvo, uz jutarnju maglu, a tokom tih dana očekuje se uglavnom pretež no sunčano vreme. Maksimalna temperatura biće u u periodu od 12. do 15 novembra od 12 do 16°C, potom će nakon 15. novembra imati vrednosti od 10 do 15°C, što je za koji stepen i dalje viša temperatura od proseka za sredinu novembra.

Inače, ovo stabilnije vreme treba zahvaliti i slabijoj ciklonskoj aktivnosti sa Atlantika.

Nakon 20. novembra ponovo se očekuje češća aktivnost ciklona sa Atlantika i sa Mediterana, uz česta prolazna naobačenja sa kišom i uz vetrovito vreme.

Po prelasku centra ciklona i fronta istočnije od našeg područja, uslediće prodor hladnije vazdušne mase sa severa, pa će tokom tih dana kiša na planinama prelaziti u sneg, a vetar će biti u skretanju na severni.

Jutarnja temperatura biće od 2 do 6°C, tokom dana od 5 do 10°C, što su ujedno i prosečne temperature za kraj meseca.

Iako je veoma rano tvrditi, prema današnjim prognozama na samom kraju novembra postojaće mogućnost za prve pahulje i u nižim predelima Srbije i to pre svega u jutarnjim i noćnim satima kada temperature budu bile oko 0°C.

Prosek prvog padanja snega u Beogradu je 23. novembar, a prema trenutnim prognozama postoji velika mogućnost da taj datum bude probijen.

Kada je reč o padavinama, nakon dosta sušnijeg septembra i oktobra, novembar će se odlikovati sa nešto više padavina koje će uglavnom biti u granicama proseka ili malo iznad.

U većem delu Srbije očekuje se da tokom novembra padne od 50 do 70 litara po kvadratnom metru, u brdsko-planinskim predelima od 80 do 100 litara.

Prosečna maksimalna temperatura u novembru u najtoplijim predelima Srbije biće oko 10°C, dok je prosek oko sedam, tako da će srednje mesečne temperature biti više za 2-3 stepena od uobičajenog proseka.

Dakle, pred nama je vlažan novembar i nešto topliji od proseka.

