"TO BI OTVORILO PANDORINU KUTIJU" Vučić o namerama EU da stave Ohridski sporazum u pregovarački okvir: Boriću se protiv toga

Predsednik je rekao da je Ohridski sporazum prihvaćen, ali sa dva uslova.

- Da neće biti članstva u UN i međunarodnim organizacijama. Jasno sam im to rekao svima! Ali oni sada hoće to da stave u pregovarački okvir, i suprotno našoj volji da stavljaju to u dokumenta. Time bi otvorili Pandorinu kutiju, i ja ću protiv toga da se borim - kaže on.

- Mi smo blokirali pre 10 i više godina ulazak Kosova u UNESKO. To se rikošetiralo, pa naša kulturna baština nije sada zaštićena - rekla je BIljana Srbljanović.

Vučić se nadovezao, i rekao da je lično rukovodio akcijom blokiranja, i da je ponosan na to.

- Ne zato što nekoga ne volim, već zbog nečega drugog. Da je Kosovo primljeno u UNESKO, to bi bio najbliži korak ka punopravnom članstvu u UN. To je opasnije i od članstva u Interpolu. Još je gore što bi onda počeli da govore o kosovskoj baštini, a ne o srpskoj, što ona i jeste. Onda bi doveli albanske sveštenike, i rekli da pripada pravoslavnim Albancima. Kao što su našli da je porodica Gaši tobože gradila Dečane - rekao je predsednik.

Kurir.rs