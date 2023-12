"O ČEMU VI PRIČATE?!" Polemika oko snimka Miketića, Vučić: BIA nije imala veze sa tim, on je sve sam organizovao

On je zapitao Antonijevića i Srbljanovićku, koji su komentarisali da je BIA povezana sa tim slučajem, o čemu pričaju, i rekao je da država ništa nije pustila protiv Miketića.

- Njegov drug ga je snimao! On je sve sam organizovao. Ja reč nisam rekao o tome, osim da ne treba da se drogira od poslaničke plate. Sam je slikao, sam snimao i organizovao. Sam je sve pustio, ili neko od njegovih drugova. I sada je kriva država. A BIA je napadnuta da je nešto od toga uradila. I lepo su odgovorili da nisu imali ništa sa time - kaže predsednik.

Vučić dodaje da je BIA profesionalno rekla da nisu u tome učestvovali.

- To vam je napad i priča o prljavoj kampanji. Evo, pošto ja ne znam ništa, ja sam kriv što on uzima drogu i plaća je od poslaničke plate. Da mi oprosti komitet pravnika što je on to radio, evo neko mora da bude kriv, pa neka to budem ja - kaže on.