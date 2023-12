TAMARA RAONIĆ ZA KURIR TV POSLE 17 GODINA, OTVORILA DUŠU: Tada je to bila REVOLUCIJA i period ISTINSKE SLOBODE!

Tamara Raonić, voditelj, gostovala je u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića.

foto: Kurir TV

Nekadašnja voditeljka Tamara Raonić devedesetih godina bila je jedno od omiljenih TV lica, međutim, 2006. godine donela je odluku da se povuče sa malih ekrana, i do tada se i njoj skoro ništa nije znalo u javnosti. Tamara je svojom lepotom, šarmom i profesionalizmom oduševljavala gledalace, a sada je prvi put nakon 17 godina otvorila dušu o svojoj karijeri i životu. Tamara je svojom lepotom, šarmom i profesionalizmom oduševljavala gledalace, a sada je prvi put nakon 17 godina otvorila dušu o svojoj karijeri i životu.

"Treći kanal došla slučajno 1991. godine kada je bila raspisana audicija za nova lica na Trećem kanalu. Treći kanal se pojavio, mislim, godinu ili dve pre toga", započela je razgovor Raonić prisećajući se tog perioda, kada je na RTS-u bio program Trećeg kanala,

- To je tada bila revolucija! Skoro me to neko pitao na medijskoj sceni, zato što su tada postojala samo dva kanala, Prvi i Drugi kanal, i to je bilo sve. Treći kanal su činili mladi ljudi, bila je jedna mlada redakcija, prepuna energije i svežine, i bilo je nešto drugačije i novo u odnosu na ono što se do tada radilo - rekla je, nastaviši:

- Ja sam otišla na audiciju. Sećam se da je audicija bila zakazana za subotu, oni su rekli da nemaju više brojeva za subotu, hoćete za nedelju? Otvorili smo i za nedelju. Ja kažem hoću. I tako nekako potpuno, bez jasne svesti o tome da će to biti moj poziv, da ću se time baviti, bez ikakve svesti o tome šta podrazumeva javni posao i televizija kao sigurno najjači medij. Ja sam ušla u to i nijednog trenutka se nisam pokajala - ispričala je.

Vreme na Trećem kanalu pamtim kao prelepo i predivno vreme.

- Prvo, zato što sam tada bila mlada, još uvek nisam bila udata, nisam imala decu, bila sam rasterećena nekih drugih obaveza koje kasnije kroz život dolaze. Bili smo sjajna ekipa, što smo zajedno radili i družili smo se i nekako smo se nevjerovatno mnogo entuzijazma proizvodili taj program. I želeli smo da napravimo nešto novo. Želeli smo da pokušamo nešto što neko drugi nije uradio.

04:04 TAMARA RAONIĆ ZA KURIR TV POSLE 17 GODINA, OTVORILA DUŠU: Tada je to bila REVOLUCIJA i period ISTINSKE SLOBODE

Ono što je nekada bilo nezamislivo, danas je, skoro, zaboravljeno.

- To je bila nekako pokretačka snaga tog kanala. Mislim da se to osećalo. Nama nije bilo teško. Ovi današnji dnevni programi, mislim da je Treći kanal preteča toga, emisija se zvala 'Podne popodne'. I mi smo je radili od 12 do 4 svakog dana. Tada su počeli da se puštaju MTV spotovi. Znate kako, sada ja vama danas, 2023. godine o ovome pričam, vi možete s punim pravom da me pogledate i kao pobogu MTV spotovi, pogledajte da se u današnje vreme zanima kao šta to beše uopšte. Ali to je tada zaista, to tada zaista nigde nije bilo - ispričala je.

- Ja sam radila tu emisiju subotom uveče 'Svetlosti Velegrada' koja je bila jedan "talk show" kolokvijalnog tipa. Tamo je bilo, ne uglavnom, bila je samo zabava, bio je sport. Posle toga sam radila emisiju 'Pozdrav iz Beograda'. To je bila nekako moja autorska emisija. Bila sam i urednik te emisije i to je išlo subotom uveče u "prajme tajmu". Tako da, to je bilo to. I ja sam to sve radila s jako puno volje, jako puno entuzijazma i nekako bez ikakvog umora ili zamora. I to je trajalo dugo, trajalo je 6, 7 godina - prisetila se Raonić.

Jednom rečenicom opisala je taj period.

- Taj period u medijima bio je period slobode. Ja ga pamtim kao period kada smo mi bili istinski slobodni i kada niko nije ugrožavao našu slobodu - rekla je ona.

Kurir.rs /T.M.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:26 POTUKAO SAM SE SA DIREKTOROM RTS JER MI JE UZIMAO PARE! Betula o nastanku emisije Čaša vode na izvoru: Imao sam pušku