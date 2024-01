VUČEVIĆ OŠTRO ODGOVORIO NA IZJAVE DEJVIDA KAMERONA: Mi nismo ničija lutka, već slobodna država - SEDIMO NA NAŠOJ STOLICI

Ministar odbrane Miloš Vučević reagovao je na izjavu ministra spoljnih poslova Velike Britanije, Dejvida Kamerona tokom posete Prištini, da će pomoći takozvanoj državi Kosovo da ga priznaju zemlje koje to još uvek nisu učinile. -Ne mislim da smo čuli nešto novo, ono što je ministar spoljnih poslova Ujedinjenog kraljevstva izrekao u Prištini nije odstupanje od njihovog odnosa prema KiM. Kameron je ponovio agendu iz devedesetih. Na nama je da dobro razumemo okolnosti i geopolitiku i da učinimo sve što možemo da čuvamo mir. Srbi su najsnažniji atribut na KiM. To je naš stradalni narod. To će biti veoma izazovno. Imaćemo nastavak pritisaka od strane Kurtija i međunarodne zajednice- prokomentarisao je ministar Vučević izjavu Kameruna u emisiji "Fokus" na B92 i dodao:

-Mi nismo ničiji lutak na konopčićima koji povlači nevidiljiva ili vidljiva ruka. Mi smo slobodna i nezavisna država, sedimo na našoj stolici. Niti se odričemo prijateljstva sa Rusijom, Kinom i južnoameričkim državama. Pritisak na Srbiju će se nažalost nastaviti. Ponavljam, najveći izazov, u svakom smislu, je pitanje KiM i ono što se dešava oko BiH i rušenje Dejtonskog sporazuma.