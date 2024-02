UKIDANJE DINARA NA KiM: Kako će Srbi iz južne pokrajine nastaviti život posle nove represije?

Jedina i zvanična valuta na samoproglašenom Kosovu od danas je evro! Novom uredbom tzv. Centralne banke Kosova dinar je ukinut za platni sistem. To znači da Srbi iz južne pokrajine ne mogu da podižu svoj novac u dinarima. Ni dinare koje već imaju, ili one koje budu podizali na najbližem mogućem mestu koje će biti u Raškoj, neće moći da koriste na Kosovu i Metohiji – ni za plaćanje računa, ni u trgovini, ni za bilo koji drugi promet. Zato su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države tražile od prištinskih vlasti da se ova primena suspenduje, ali to se nije desilo. Umesto toga, nova uredba je stupila na snagu, ali se pominje period tranzicije radi navikavanja u kom navodno, kako su rekli, „neće biti kažnjavanja prestupnika“. U Usijanju pitamo:

Da li je zaista postao prestup koristiti valutu matične države?

Kako će Srbi u južnoj pokrajini nastaviti život posle nove represije? Kako će funkcionisati škole, bolnice i druge ustanove koje primaju finansije iz Beorgada?

Ima li Beograd mehanizme da se odupre ovakvim potezima?

Gosti:

Dušan Janjić, predsednik Foruma za etničke odnose

prof. Predrag Marković, istoričar

dr Rajko Petrović, politikolog

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig