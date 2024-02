GRADONAČELNIK ĐURIĆ sa ambasadorom UJEDINjENOG KRALjEVSTVA Saradnja gradova pobratima, Britanci najmasovniji na EXIT festivalu

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić sastao se sa ambasadorom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Srbiji Nj. E. Edvardom Fergusonom u Gradskoj kući. Gradonačelnik mu je poželeo srdačnu dobrodošlicu u prvu zvaničnu posetu, naglasivši da se nada da će mu boravak u Novom Sadu biti prijatan.

Ambasador Ferguson se zahvalio na gostoprimstvu i istakao da postoji više oblasti i mogućnosti za saradnju Grada i Ambasade, a da je potencijal za ostvarenje budućih zajedničkih aktivnosti i projekata, uz negovanje dobrih odnosa, višestruk i raznovrstan, posebno na poljima kulture, turizma i privrede.

Tokom sastanaka se razgovaralo i o turistima iz Velike Britanije koji u velikom broju dolaze tokom letnjih meseci u grad, pretežno zbog posete festivalu koji je brend Novog Sada i Srbije, a to je EXIT festival.

Razgovarajući o bratskim gradovima Novog Sada, gradonačelnik Đurić je istakao da je jedan od prvih gradova sa kojim je potpisana Povelja o bratimljenju, 1989. godine, Grad Norič. On je naglasio da se ta saradnja i danas uspešno odvija, a da su povezivanju građana dve zemlje svakako doprinele i višedecenijske humanitarne aktivnosti bračnog para Bekli, počasnih građana Novog Sada.

Ambasador Ferguson je rekao da će tokom dana posetiti i Privrednu komoru Vojvodine, kao i Fakultet tehničkih nauka, te su sagovornici izrazili uverenje da postoji mogućnost za jačanje partnerstva u brojnim oblastima, kao što su IT sektor, privreda i obrazovanje. On je, s tim u vezi, napomenuo da je bilateralna trgovina Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva po prvi put premašila vrednost od milijardu funti godišnje, a da značajan deo zasluga za taj uspeh pripada kompanijama iz Novog Sada, posebno iz IT sektora i sektora usluga, gde je Velika Britanija treći najveći partner Srbije.