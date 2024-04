DIJALOG, ULTIMATUM, LJUTNJA, BOJKOT: Šta sve može da se desi do 2. juna kada su beogradski izbori?

Hronologija događaja u odnosu vlasti i opozicije ubacila je u konfuziju i politički najpismenije. Od insistiranja na dijalogu stiglo se do postavljanja ultimatuma i bojkota dijaloga, pretnji bojkota izbora, a onda i disonantnih tonova i između samih predlagača svega toga. Tako se došlo do možda i najvećeg paradoksa - bojkota onih koji hoće bojkot! Deo opozicije danas nije bio na sastanku u Narodnoj skupštini, a oni koji jesu, iz liste “Srbija protiv nasilja” demonstrativno su ga napustili. Napustio je i Pokret slobodnih građana poslanički klub Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa jer su iznenada došli do saznanja da, kako su rekli, “imaju nepovratno razilaženje u vrednostima”. I šta sve može da se desi do 2. juna kada su beogradski izbori?

Đorđe Milićević - ministar bez portfelja

Đorđe Vukadinović - politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli

Vladan Glišić - advokat