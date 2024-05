IZBORNA KONFUZIJA: Da li ćete se zamisliti nad glasačkim listićem 2. juna?

Oni koji su krenuli najambicioznije, pokazali su najveći politički amaterizam. Zabeleženi propusti otkrili su svu aljkavost i nespremnost pre svega koalicije “Biram borbu” i pokreta “Kreni-promeni” Sava Manojlovića. Njihove liste odbijene su zbog nepravilno popunjenog obrasca i kandidovanja ljudi koji su menjali prebivalište u poslednjih 11 meseci, a to je, u prilog paradoksu, pravilo usvojeno kao njihov predizborni zahtev. Greške nisu priznali, opravdali su se “opstrukcijom overivača” i izneli su ultimatum, a ako se on ne ispuni, najavili su bojkot. Bojkotaši se nisu predomislili, a oni koji izlaze napravili su više konfuznu, nego stvarno bogatu izbornu ponudu. Za nekoliko sati, u ponoć 17. maja, zaključuje se jedinstveni izborni spisak, a 2. juna nad papirićema će se mnogi zamisliti. Neki jer ne znaju da li da zaokruže ili da precrtaju. Neki jer će tražiti svoju opciju, ali je neće biti na listiću. A neki će ostati i zbunjeni i zasmejani kad pročitaju dobro poznate slogane, koji podsećaju na jednu opciju, a u stvari su sasvim druga. Na primer - “Dosta je bilo pljačke i lopovluka Radulović Milorad”, “Pokrenimo, okrenimo”, “Mi glas iz Zemuna”, “Zemun protiv nasilja” - i to sve nisu oni na koje vas ime asocira. Nismo ni dekoncentrisani, ni politički nepismeni, oni su konfuzni. U “Usijanju” pitamo: Kakva nam je opozicija, a šta fali vlasti?

Gosti današnjeg “Usijanja” na Kurir televiziji, od 19h, urednice i voditeljke Silvije Slamnig, su:

Saša Radulović, Dosta je bilo - lista Rešenje za promenu, Vladimir Gajić, Narodna lista - Ključ za pobedu Stefan Krkobabić, narodni poslanik i šef odborničke grupe PUPS, lista Beograd sutra