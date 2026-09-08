Obeležen Dan komunalne delatnosti
Centralno obeležavanje Dana komunalne delatnosti održano je u Beogradu, 5.septembara 2026. godine u Domu sindikata uz učešće predstavnika nadležnih državnih institucija, komunalnog sektora i socijalnih partnera. Na skupu je predstavljena Deklaracija o budućnosti komunalne delatnosti, kao poziv na zajedničku odgovornost za razvoj i očuvanje komunalnih sistema za buduće generacije. Pored ovoga, komunalna preduzeća širom Srbije su pozvana da na svoj način, kroz različite aktivnosti obeleže Dan komunalne delatnosti.
Ideja o uspostavljanju Dana komunalnih delatnosti datira iz 2014. godine. Sindikat komunalaca Beograda je 2019. godine pokrenuo inicijativu da se prva subota u septembru ustanovi kao Dan komunalne delatnosti. Skupština grada Beograda prihvatila je inicijativu, tako da je 7. septembra 2019. godine Beograd je prvi put svečano obeležio Dan komunalne delatnosti. Izmenama Zakona o komunalnim delatnostima iz 2024. godine, propisano je da se Dan komunalnih delatnosti u Republici Srbiji obeležava prve subote u septembru.