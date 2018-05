PRVI PUT OTVORENA ZA POSETIOCE: I Bajrakli džamija u Beogradu u Noći muzeja

BEOGRAD - Bajrakli džamija u Beogradu biće prvi put otvorena za posetioce tokom manifestacije Noć muzeja, koja će 19. maja biti održana jubilarni, 15. put na više od 60 lokacija u Beogradu.

Kako je najavljeno, ispred jednog od najstarijih verskih objekata iz osmanskog perioda u prestonici biće postavljena izložba čija je tema ''150 godina Islamske zajednice Srbije''.

Glavni imam Bajrakli džamije, muftija Muhamed Jusufspahić, kaže da su vrata te svetinje uvek bila otvorena za posetioce i da u Noći muzeja akcenat neće biti na predstavljanju ovog molilišta kao prostora, već kao ''mesta povezivanja s bogom''.

''Postoje molilišta gde se ljudi mole ili dive graditelju ili ktitoru, ali nije nam to cilj. Ovo molilište ima neku drugu vrednost, to je mesto gde se vezuje sa bogom i gde se niko drugi ne veliča sem njega. Mislim da će posetioci to osetiti. Prošlo je mnogo vremena od 1521.godine, mnogo događaja, sistema, režima, a bog je hteo da džamija ostane'', rekao je Jusufspahić.

Kako kaže, sve je zamišljeno tako da se u Noći muzeja ispoštuju i posetioci i običaji vezani za džamiju. ''Predviđen je poseban prostor za posetioce u koji će moći da uđu tokom trajanja cele manifestacije, čak i u vreme molitve, ali tako da to ne remeti nikog i ničiju znatiželju'', naveo je Jusufspahić.

Bajrakli džamija sagrađena je između 1570. i 1680.godine, a postoji legenda da je jedan od najstarijih istorijskih spomenika podignut 1521. neposredno nakon što su Turci osvojili Beograd. Jedina je preostala džamija od 217 koliko ih je sagrađeno u periodu vladavine Osmanskog carstva.

U program manifestacije Noć muzeja ove godine je uvršteno i Šejh Mustafino turbe, mauzolej podignut 1783.godine u Višnjičkoj ulici, ispod današnjeg Studentskog parka u centru prestonice.

U tom sakralnom objektu 19.maja biće postavljena izložba ''Saputnici kaldrmom'', sa najzanimljivijim eksponatima islamske kulture, kao što su najstariji primerci Kurana, islamska kaligrafija, fotografije znamenitih ličnosti, religijski rekviziti, verska odeća...

Mauzolej u kojem je sahranjen šejh Mustafa Bagdađanin, sa još dva derviša, zaštićen je kao spomenik kulture nakon Drugog svetskog rata.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir