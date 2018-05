DANAS VELIKE IZMENE U SAOBRAĆAJU ZBOG SPASOVDANSKE LITIJE: Beograd slavi svoju slavu, vozači strpljivo (MAPA)

BEOGRAD - Na trasi litije povodom krsne slave Grada Beograda - Vaznesenja Hristovog, Spasovdana, danas će doći do izmena u saobraćaju.

Tako će se od 11 do 14 sati, zatvarati za saobraćaj deonice pojedinih ulica za vreme prolaska litije, a kako povorka bude prolazila, saobraćaj će se normalizovati.

Litija će početi ispred Crkve Svetog Vaznesenja u Ulici admirala Geprata.

Trasa litije biće - Ulica admirala Geprata - Kneza Miloša (od Admirala Geprata do Kralja Milana) - Ulica kralja Milana -Terazije (zaustavljanje od pet do 10 minuta ispred hotela "Moskva") - Ulica kneza Mihaila - Pariska (zaustavljanje ispred Saborne crkve) - Kneza Sime Markovića - Pop Lukina - Brankova - Kraljice Natalije (od Zelenog venca do Dobrinjske) - Dobrinjska.

Kako je saopštio Sekretarijat za saobraćaj, danas od 10 do 15 sati biće uklonjeni svi privremeni montažni objekti, odnosno pokretni prodajni objekati i otvrone bašte, koji ometaju trasu litije.

JKP "Parking servis" apelovalo je na vlasnike automobila da, zbog obeležavanja Spasovdana blagovremeno pomere svoja vozila sa trase kojom će proći svečana litija.

Vlasnici vozila, koja su parkirana na trasi litije, u Ulici admirala Geprata, na potezu od Dobrinjske do Kneza Miloša, kao i u Dobrinjskoj ulici, na potezu od Kraljice Natalije do Admirala Geprata, trebalo bi da ih pomere najkasnije do četvrtka ujutru do 7 časova.

U protivnom, ova vozila izmestiće dizalice "Parking servisa", navedeno je u saopštenju tog preduzeća.

Sve neophodne informacije o izmeštenim vozilima vozači mogu da dobiju u Korisničkom servisu putem telefona 011/ 30-35-400.

