GRADONAČELNIK BEOGRADA UGOSTIO MALIŠANE U STAROM DVORU: Roditelji trojki, četvorki i duplih blizanaca dobili novčanu pomoć

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević uručili su danas u Starom dvoru rešenja o dodeli novčane pomoći kao vid podrške roditeljima trojki, četvorki i duplih blizanaca. Događaju je prisustvovala i direktorka Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu Zorica Pavlović.



Gradonačelnik Radojičić je podsetio da pravo na ovu pomoć imaju 92 porodice, sa ukupno 285 dece. On je istakao da je zadovoljstvo ugostiti tako veliki broj dece u Starom dvoru i poželeo da ih u narednim godinama bude još više.



"Vaspitati jedno dete je teško, a brinuti o troje ili četvoro odjednom, to je veliki zadatak i svaka pomoć je značajna. Grad Beograd je ove godine iz budžeta za ove namene izdvojio 9.498.766 dinara i trudimo se da ne kasnimo sa isplatom i da budemo odgovorni. Na ovaj način pokazujemo porodicama da su nam bitne. Ovom, kao i drugim vrstama pomoći porodicama sa decom podstičemo natalitet u Beogradu, ali i celoj Srbiji, a sa druge strane osnažujemo one koji još uvek razmišljaju da li da se odluče za roditeljstvo", istakao je Radojičić.

foto: Beoinfo





Gradonačelnik je podsetio da su pored ove, u okviru socijalne politike grada prisutne i druge vrste pomoći koje za cilj imaju promociju roditeljstva.



" Porodilje u Beogradu dobijaju 10.000 dinara za prvo dete, kao i svako novorođeno dete, dok za treće dete ova pomoć iznosi 30.000 dinara. Tu je i pomoć za nezaposlene porodilje sa niskim porodičnim prihodima u iznosu od 25.000 dinara, a napominjem i da jedno pravo ne isključuje drugo. Borimo se da Beograd bude grad dece, jer je to Beograd kakav želimo", rekao je gradonačelnik Radojičić i istakao da se uvodi i pomoć porodicama sa blizancima.



Sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević istakla je da se za decu predškolskog uzrasta odobrava iznos od jedne prosečne mesečne zarade ako su deca predškolskog uzrasta, dve, odnosno 121.000 dinara ako su deca osnovnoškolskog uzrasta i tri prosečne zarade, odnosno 183.000 dinara ako su deca srednjoškolskog uzrasta.



"Sa nama je danas 285 dece i grad će i u 2019. godini nastaviti sa odgovornom socijalnom politikom. Nijedno pravo neće biti umanjeno, naprotiv, mi stalno pričamo o proširenjima prava ka porodiljama i svima onima kojima je pomoć potrebna", istakla je Nataša Stanisavljević.



Direktorka Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu Zorica Pavlović istakla je da je današnji događaj jedan od najlepših u zdanju Starog dvora i najavila da će ova gradska institucija i dalje nastaviti sa svojim aktivnostima koje su usmerene ka zaštiti najugroženih, ali i promociji nataliteta.

foto: Beoinfo





Dragica Lazić, majka trojki Emilije, Nastasije i Konstantina, kazala je da joj ovaj novac mnogo znači jer su u pitanju predškolci, kao i da će novac upotrebiti za nabavku garderobe i igračaka.



" Iako je teret roditeljstva i dalje na nama, ovakva vrsta podrške mnogo znači. Sve što se kupuje u našem slučaju množi se sa brojem tri, tako da možemo reći da smo time blagosloveni, ali i da nam pomoć grada mnogo znači", kazala je Dragica Lazić.



Na evidenciji Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu za ostvarivanje ove materijalne podrške bile su 92 porodice, od kojih 79 porodica sa trojkama, jedna sa četvorkama i 11 porodica sa duplim blizancima.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir

Autor: Kurir