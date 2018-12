RASPRAVA U GRADSKOJ SKUPŠTINI: Jarbol u Beogradu će biti visok 80 metara, cena upola niža od planirane

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da će jarbol na Ušću biti visok 80 metara, a ne 120, kako je prvobitno planirano i da će i cena biti duplo niža.

Vesić je povodom kritike zamenika odborničke grupe Saveza za Srbiju Nikole Jovanovića da je budžetom za narednu godinu predviđen isti iznos kao što je to bilo za planiranu izgradnju jarbola od 120 metara, rekao da se u budžet stavlja najviša očekivana cena.

"Kada nešto stavite u budžet, vi stavite najvišu moguću cenu koju možete da očekujete. Cena koja se dobije za bilo koji projekat dobije se na tenderu. Nama se dešavalo da smo dobijali i duplo nižu cenu od onoga što je projektovano", rekao je Vesić novinarima u gradskom parlamentu.

On je naveo da se radi projekat statike i da će po tom projektu visina jarbola biti 80, a ne 120 metara.

"To nužno znači da će cena biti, po proceni ljudi koji to znaju, možda i duplo niža. Nikada kada pravite budžet ne stavljate nižu cenu zato što može da se desi da vam zafali novca i onda se niko ne javi na tender, ali to gospodin Nikola Jovanović ne razume", rekao je Vesić.

Jovanović je na sednici gradskog parlamenta rekao da je u budžetu predvidjena izgradnja jarbola od 120 metara i pitao Vesića kako može da kaže da će biti manji i jarbol i cena. On je naveo da su za jarbol na Ušću predviđena izdvajanja iz budžeta od 407 miliona dinara.

