ZATVARA SE JOŠ JEDAN POTEZ U BEOGRADU! OD PETKA NOVI RADOVI: Evo gde će, u narednom periodu, biti vanredno!

Rekonstrukcija četiri bulevara, odnosno kompletnog poteza od Vukovog spomenika do Kalemegdana, od petka 16. avgusta ući će u novu fazu koja podrazumeva zatvaranje dodatnih saobraćajnica i promene na još nekoliko linija gradskog prevoza.

- Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji i uređenju ulica Džordža Vašingtona i Cara Dušana (deo između Bulevara despota Stefana i Francuske) od 16. avgusta do 7. novembra, kao i polovina raskrsnice ulica Bulevar despota Stefana i Džordža Vašingtona (desna strana gledano u smeru ka Trgu republike) i polovina raskrsnice ulica Takovska i Džordža Vašingtona (desna strana gledano u smeru ka Pančevačkom mostu) od 16. do 26. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza - najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

* vozila sa linije 5A (Dorćol/SRC „Milan Gale Muškatirović“ - Vukov spomenik) će kao i u prethodnom periodu saobraćati na trasi: Terminus Dorćol, Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Francuska, Braće Jugović, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra, Vukov spomenik * vozila sa linije 79 će u zoni radova saobraćati ulicama: Terminus Dorćol, Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Venizelosova, Poenkareova, Cvijićeva, Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom. Tokom izvođenja radova u zonama raskrsnica ulica Bulevar despota Stefana i Džordža Vašingtona i ulica Takovska i Džordža Vašingtona, doći će do zauzeća polovine kolovoza u zoni raskrsnica, zbog čega će se vozila javnog prevoza kretati dvosmerno preostalom širinom kolovoza, pri čemu će biti primenjen sledeći režim rada linija javnog prevoza: * privremeno se ukida trolejbuska linija 40 i umesto nje će saobraćati autobuska linija 40A na relaciji Zvezdara – Banjica 2 * linije 33 i 48 se vraćaju na svoje redovne trase * privremeno se izmešta stajalište „27. marta“ (smer prema Pančevačkom mostu) za linije javnog prevoza 23, 40A i 77 na lokaciju koja se nalazi oko 30 metara posle raskrsnice sa ulicom Dalmatinska, kao i stajalište „Džordža Vašingtona“ (smer prema Pančevačkom mostu) za linije javnog prevoza 16, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95, 96 na lokaciju koja se nalazi oko 45 metra nakon postojeće lokacije.

