VESIĆ: U ponedeljak tender za sistem javnih bicikala

Grad Beograd raspisaće u ponedeljak, 19. avgusta, međunarodni tender za postavljanje sistema javnih bicikala u prestonici Srbije, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

"Kao i druge metropole, Beograd je suočen sa ubrzanim rastom broja vozila na gradskoj uličnoj mreži što dovodi do zagušenja saobraćajnica i trotoara i narušavanja kvaliteta vazduha. Zato stvaramo alternativu kako bi Beograd odgovorio ovom izazovu. Jedna od alternativa jeste uvođenje sistema javnih bicikala, koji je širom sveta već pokazao svoje prednosti. Druga je metro", rekao je Vesić.

On je podsetio da sistem javnih bicikala predstavlja servis kojim su bicikli dostupni svim građanima za javnu upotrebu na kratke vremenske intervale, navodi se u saopštenju uprave Grada Beograda.

"Ovaj sistem dozvoljava korisnicima da iznajme bicikl na jednoj, a da ga vrate na nekoj drugoj stanici. Na ovaj način sistem javnih bicikala predstavlja dopunu sistemu javnog prevoza, gde građani lakše i brže mogu savladati razdaljine između mesta stanovanja i stanica sistema gradskog prevoza putnika", objasnio je Vesić.

Beograd će, kako je dodao, imati 150 stanica sa 900 javnih bicikala od čega će polovina biti električni bicikli.

Vesić je naveo da će Grad Beograd kroz tender za javno - privatno partnerstvo tražiti partnera koji mora da ima iskustva kao operater sistema javnih bicikala u svetu i koji može da bude vlasnik do 75 odsto beogradskog sistema javnih bicikala, dok će Grad Beograd biti suvlasnik.

On je dodao da će Grad Beograd partnera u ovom poslu izabrati tokom jeseni ove godine, a da će izabrani partner imati obavezu da 50 stanica sa 300 javnih bicikala postavi do marta 2020. godine, polovinu do jula naredne godine, a čitav sistem do kraja 2020. godine.

"Da bismo došli u situaciju da raspišemo ovaj tender bilo je potrebno da radimo skoro dve godine na izmeni nekoliko propisa ali i na planu izgradnje biciklističkih staza kako bi do 2022. godine uradili skoro sto kilometara novih biciklističkih staza", objasnio je Vesić, ističući da su već određene lokacije na kojima će biti postavljene stanice javnih bicikala.

Vesić je podsetio da JKP "Parking servis" godinama ima 600 javnih bicikala na svoja četiri parkirališta koje mogu besplatno da koriste svi koji parkiraju automobile na ovim parkiralištima i rekao da će ovi bicikli i dalje biti na usluzi vozačima, ali da se sada ide korak dalje i javni bicikli nude svim građankama i građanima.

On je poručio da se, pored promocije biciklističkog saobraćaja, uvođenjem sistema javnih bicikala povećava izbor vidova prevoza, poboljšava kvalitet vazduha i smanjuju se gužve u saobraćaju.

Vesić je najavio da Grad Beograd priprema konkurs za javno-privatno partnerstvo za javni prevoz i u rečnom saobraćaju kako bi građani u javnom prevozu imali na raspolaganju i ovaj vid prevoza.

(Kurir.rs/Tanjug)

