Besplatno podeljeno 100 Super članskih paketa AMSS damama sa Savskog venca

Foto: GO Savski venac

Gradska opština Savski venac, u saradnji sa Auto-moto savezom Srbije, obradovala je sugrađanke još jednom besplatnom akcijom. U akciji „Super članski paket AMSS besplatno za dame sa Savskog venca“ predsednica Opštine Irena Vujović i generalni sekretar AMSS Milan Nikolić podelili su 100 paketa ženama vozačima, sa ciljem da im se pomogne u svakodnevnom funkcionisanju.

Predsednica Opštine Savski venac Irena Vujović, inicijator akcije, ističe važnost prepoznavanja svakodnevnih problema i vanrednih situacija u kojima žene mogu da se zateknu.

-Opština Savski venac poznata je po tome što veliku pažnju poklanja ženama i trudi se da svakodnevno, u svakom segmentu, poboljša njihov kvalitet života u zajednici. Ovo je jedna od mnogobrojnih besplatnih akcija koje opština Savski venac organizuje i drago mi je što je Auto-moto savez Srbije prepoznao naše napore da ženama olakšamo život. Žene veoma brižljivo vode računa o sebi i o svojim vozilima, baš kao što brinu o porodici i ova akcija je naš doprinos njihovim naporima da im i u tom segmentu olakšamo život – kaže Irena Vujović.

Generalni sekretar AMSS Milan Nikolić smatra da je podizanje svesti o bezbednosti u saobraćaju od ključnog značaja.

- Pohvaljujem incijativu Opštine koja brine o sugrađankama i predsednicu koja je svesna benefita ove kartice. Žene, vi ste zvanično bolji vozači od muškaraca u Srbiji, to su činjenice. Ako uzmemo 2018. godinu, u samo 20 odsto saobraćajnih nezgoda su učestvovale žene. Žene su se osamostalile u svim životnim sferama, pa i kao vozači. Jedino polje gde to nije tako jeste kada se u vožnji desi neki defekt. Sada vam je Opština obezbedila i to da o vama neko brine u narednih godinu dana. Ukratko, bezbedne ste kako u Srbiji tako i u Evropi pozivom na broj telefona 1987. Još jednom, dobrodošli u najveće udruženje vozača i hvala opštini Savski venac i predsednici na ovoj divnoj inicijativi –rekao je Nikolić.

Besplatna AMSS članska kartica obezbeđuje veliki broj privilegija na putevima Srbije i Evrope, kao što su pravo korišćenja besplatnih tehničkih pogodnosti AMSS, šlepovanje i pomoć na putu, smeštaj i prevoz. AMSS članska kartica ima i funkciju platne kartice koja omogućava plaćanje robe i usluga sa popustom kod AMSS partnera.

