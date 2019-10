BEZ VODE U PETAK: Krnjača, Kotež, Borča, Ovča, Dobanovci

BEOGRAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, u petak, 18. oktobra, od 8.30 do 18 sati bez vode će biti potrošači u Belimarkovićevoj ulici (od broja 1 do broja 17), saopštavaju iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.



Istoga dana, na opštinama Zemun i Surčin zbog planiranih radova od 9 do 22 sata bez vode će biti potrošači u naselju Dobanovci, dok će potrošači u naseljima Ugrinovci i Grmovac imati umanjen pritisak.

Na opštini Palilula, u nedelju, 20. oktobra, od 8 do 22 sata bez vode će biti potrošači u naseljima Krnjača, Kotež, Borča i Ovča.



Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.



Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web-adresi www.bvk.rs.

