VESIĆ ZA KURIR TV O NOVIM MERAMA: Epidemiološka situacija se pogoršala, kazne može da piše samo sanitarna inspekcija

Epidemiološka situacija na teritoriji Grada Beograda se pogoršala, i zato je Krizni štab jutros proglasio vanrednu situaciju, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić za Kurir.

- Na osnovu toga Vlada Srbije donela je odluku koja sadrži četiri mere. Prva je da je dozvoljen ulazak u zatvorene javne prostorije samo licima koja nose masku i moraju da poštuju razdaljinu od metar i po - objašnjava Vesić.

Druga mera je da je u gradskom i međugradskom prevozu obavezno nošenje maske, a do sada je to bila preporuka. Treća mera, dozvoljeno je javno okupljanje u zatvorenom prostoru do 100 ljudi uz poštovanje distance od metar i po i na otvoreno do 500 osoba.

Poslednja mera je da ugostiteljski objekti rade od 6 časova do 23 sata. Ove mere važe naredne dve nedelje, a za to vreme će se pratiti situacija. Ukoliko dođe do poboljšanja mere će biti ukinute - rekao je Vesić.

On je naglasio da će sprovođenje donetih mera kontrolisati komunalna milicija, vlasnici ugostiteljskih objekata ili obezbeđenje, a kazne može da napiše samo sanitarna inspekcija.

