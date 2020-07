DANAS ĆE U BEOGRADU BITI PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA: Ovo su mere koje će Beograđani morati da poštuju

Danas da će na teritoriji Beograda biti proglašena vanredna situacija, najavili su gradonačelnik Zoran Radojičić i zamenik gradonačelnika Goran Vesić, a precizirane su i mere koje će Beograđani naredne dve nedelje morati da poštuju.

Prva je zabranjen ulazak u zatvorene prostorije bez maske gde će morati da se poštuje udaljenost 1,5 metara, dok će svi koji koriste javni prevoz morati da nose maske za šta će biti predviđene određene sankcije. Pored toga biće zabranjeno okupljanje više od sto ljudi u zatvorenom prostoru i više od 500 na otvorenom. Rad ugostitelja biće ograničen i oni neće raditi između 23 časa i šest ujutro.

"Nađena je mera da ta grana naše industrije radi, ali i da se zaštite ljudi jer je najviše bilo zaražavanja baš na žurkama u noćnim klubovima. To su mere koje će danas biti sprovedene i koje će stupiti na snagu", istakao je Vesić.

Gradonačelnik Radojičić je na pitanje kakav je njegov lični, a kakav stav njega kao gradonačelnika o ideji o zatvaranju Beograda, rekao je da je nema razlike u njegovom stavu kao gradonačelnika, lekara, čoveka koji brine o Beogradu.

"Slušamo ljude koji su stručni za to, oni definišu mere i u skladu sa tim mi to sprovodimo. Oni su rekli da na osnovu epidemilološke situacije, na osnovu praćenja kako se epidemija širi, nije u ovom trenutku neophodno zatvarati Beograd. Međutim, onog momenta ako oni procene da je potrebno da neke druge mere sprovodimo u delo, Beograd je spreman da u interesu građana to i sprevede", rekao je gradonačelnik.

Prema rečima Vesića, proglašenje vanredne situacije daje osnov da se ograniče neka prava, a da li će biti donesene i neke druge mere zavisiće od razvoja epidemiološke situacije.

"Mi ćemo ove mere uvesti na dve nedelje i mislimo da će to biti dovoljno da se posle toga vratimo normalnom životu. U svakom slučaju ako bude novih mera građani će biti na vreme obavešteni", rekao je zamenik gradonačelnika.

Govoreći o kontroli nošenja maski u javnom prevozu i zatvorenom prostoru i kažnjavanju Vesić je rekao da će visinu kazne odrediti Vlada Republike Srbije što će ona verovatno danas i uraditi.

"Nadležnost za sprovođenje zdravstvenih propisa je na Ministarstvu zdravlja odnosno na Sanitarnoj inskepciji, ali Vlada može da ovlasti i neke druge organe da učestvuju u tome. Ja predpostavljam da će biti ovlašćena Komunalna milicija i Ministarestvo unutrašnjih poslova kao i neke druge inspekcijske službe. Mi već imamo na snazi obavezno nošenje maski u javnom šervozu i prema našoj proceni više od 96 odsto ljudi koji koriste javni prevoz nose maske i na taj način štiti i sebe i druge", naglasio je Vesić.

Juče je u Srbiji 359 ljudi zaraženo korona virusom, a 82,5 odsto je iz Beograda, podsetio je Radojičić i dodao da je važan i podatak o velikom broju mladih koji su zaraženi i to nam daje uvid u situaciju u kojoj se nalazimo.

Srećom, iako je sve veći broj zaraženih mnogo je mladih koji imaju upalu pluća, sada nema tako velikog broja teških slučajeva kao ranije, rekao je Radojičić.

Nošenje maske, fizička ditanca i pranje ruku i dalje su najvažnije preventivne mere, naglasio je Rađičić.

"Nema razloga da vrtići budu zatvoreni, poštuju se mere, pratimo situaciju", objasnio je Radojičić.

Akcenat je na tome da podignemo svest građana koliko je važno da nose maske i pridržavaju se preporučenih mera, a za one koji namerno neće da ih poštuju, naravno da će postojati kaznene mere, rekao je Radojičić.

(Kurir.rs/Tanjug)

