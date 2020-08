PALILUCI, SPREMITE ZALIHE VODE: Evo koje će ulice biti isključene zbog radova

Zbog prevezivanja kućnih priključaka na novopoloženu vodovodnu mrežu u opštini Palilula sutra od osam sati do ponoći bez vode će ostati potrošači u pojedinim ulica.

Kako se navodi na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", vodu neće imati potrošači u ulicama Diljska (od Uralske do Patrisa Lumumbe), Patrisa Lumumbe (od Diljske do Pana Djukića), Homoljska, Svrljiška i Uralska (od Diljske do Svrljiške).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Potrošačima se poručuje da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Kurir.rs/Tanjug)

