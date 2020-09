SVAKI DEO BEOGRADA GOVORI O TOME ŠTA SE SVE POZITIVNO DEŠAVA POSLEDNJIH GODINA! Vesić: Savsko šetalište ponovo dostupno

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da se nastavlja sa uređenjem Beograda koji polako postaje moderna evropska prestonica i dodao da je juče, kao što je i obećano, završeno popločavanje Savskog keja

Podsetio je da je rečeno da će ti radovi biti završeni do 1. septembra, navodeći da je urađeno gotovo 1,3 hektara granitnih ploča, kamenih površina i da su to pešačke zone. Zasađeno je 60 stabala i oko 200 žbunskog rastinja, precizirao je i dodao da je prostor od Beton hale do Brankovog mosta, koji se nastavlja na Sava promenadu, uređen tako da se nijedan grad u Evropi i svetu ne bi postideo takvim prostorom.

"Ostalo je da se u naredne dve sedmice završi stepenište koje vodi prema Karađorđevoj ulici, pored Kapetanije. Stižu i rekviziti za dečje igralište, kao i mobilijar, 40 klupa, info-pultovi, punjači za mobilne telefone", rekao je Vesić i najavio da će 15. septembra čitav ovaj prostor biti završen.

Vesić je, piše u saopštenju Gradske uprave, podsetio da je završena i Karađorđeva ulica, kao i da su obnovljene sve fasade u toj ulici. "Mislim da ne postoji deo u Beogradu koji bolje govori o tome šta se sve pozitivno dešava poslednjih godina, kao što je ovaj deo grada, koji je posebno važan ne samo za ljude koji žive u Beogradu već i za veliki broj stranaca koji ovde pristaje kruzerima i kojima je to prvi susret sa Beogradom. Ovaj deo treba da bude takav da oni vide svu lepotu grada već kada stupe na obalu", dodao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir