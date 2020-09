OKO SOKOLOVO OD DANAS KONTROLIŠE 121 ULICU: Kontroliše i da li je plaćeno parkiranje u zoni

Osim nepropisno parkiranih automobila, sistem "Oko sokolovo" od danas kontroliše i da li je plaćeno parkiranje za vozila koja su propisno parkirana u zoni.

Osim 93 ulice koje su do sada obilazili, vozila iz tog sistema od danas nadgledaju još 28 ulica koje su, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić, uglavnom sa opština Stari grad i Vračar.

"Od danas kontrolišemo 121 ulicu, umesto 93 koliko smo kontrolisali do juče. Pored toga, od danas u toj 121 ulici sistem 'Oko sokolovo' kontroliše i redovno parkiranje što znači da građani više neće viđati kontrolore koji kontrolišu parkiranje, već će to raditi 'Oko sokolovo', koje će to činiti češće i efikasnije", rekao je Vesić.

foto: Zorana Jevtić

Dodao je da će ljudi koji su do sada kontrolisali parkiranje u ovim ulicama biti preraspoređeni na nove dužnosti, u delovima grada gde postoje zone i gde još uvek ne radi "Oko sokolovo".

Inače, dodatnih 28 ulica u kojima "Oko sokolovo" kontroliše nepropisno i propisno parkiranje su ulice Alekse Nenadovića, Baba Višnjina, Braće Nedić, Cara Uroša, Gospodar Jovanova, Gospodar Jevremova, Ivana Djaje, Kapetan Mišina, Kneginje Ljubice, Koče Kapetana, Kumanovska, Kursulina, Molerova, Mutapova, Nevesinjska, Prote Mateje, Rige od Fere, Simina, Smiljanićeva, Višnjićeva, Zmaja od Noćaja, Kićevska, Patrijarha Gavrila, Cara Nikolaja II, Zeleni venac, Lomina, Vojvode Petka i Bore Stankovića.

Ovaj sistem je počeo je sa radom 10. avgusta, a Vesić precizira da je do sada naplaćeno 5.085 kazni, vrednosti oko 79 miliona dinara.

"Ako se uzme u obzir da svi koji dobiju kazne imaju mogućnost da je u roku od sedam ili osam dana plate sa 50 odsto popusta, to znači da će Grad Beograd samo od bahatih vozača u prvih 20 dana rada ovog sistema zaraditi oko 320.000 evra", rekao je Vesić i dodao da je to najbolji pokazatelj kakav je "haos" vladao u parkiranju, pogotovo u centru grada, i koliko je sistem "Oko sokolovo" važan za građane.

Naveo je da je od finansijskog efekta tog sistema mnogo važnije to što je u uveden red u gradu i što konačno niko ne može da parkira gde mu padne na pamet.

Kako je dodao, na ovaj način zaštićeni su savesni vozači, ali i pešaci koji sada mogu da koriste trotoare i druge javne prostore.

"Verujem da je ovo jedan od najisplativijih sistema koje smo uveli i kada to kažem, ne govorim samo o finanasijskom efektu za gradski budžet, već o tome da ne postoji sistem koji je za tako kratko vreme uveo red u neku oblast, kao što je uveden red u parkiranje u ulicama u kojima radi sistem 'Oko sokolovo'", istakao je Vesić.

Naveo je da sada ima manje bahatih vozača koji su ometali funkcionisanje javnog prevoza jer su stajali na žutim trakama, ometali kretanje pešaka jer su zauzimali čitav trotoar...

"Pokazali smo da u Beogradu može da se uvede red i nastavićemo sa širenjem i unapređenjem ovog sistema", naglasio je Vesić i najavio da će od prvog aprila sledeće godine "Oko sokolovo" kontrolisati rupe na putevima jer će imati kamere ispod vozila, kao i bašte ugostiteljskih objekata, u smislu da li je neko izašao van onoga za šta ima dozvolu ili je bašta postavljena na mestu za koje nije ni dobijena nikakva dozvola.

(Kurir.rs/Tanjug)

