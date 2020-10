IZMENA TRASA LINIJA 860I i 904: Evo kojom će se rutom sada kretati

BEOGRAD - Zbog radova koje će izvoditi JKP „Beograd-put” na putu Boljevci–Obrenovac, od sutra do 31. oktobra doći će do potpune obustave saobraćaja, najavio je Sekretarijat za javni prevoz. Vozila sa pojedinih linija javnog prevoza saobraćaće izmenjenim trasama. Vozila na liniji 860I kretaće se sledećom rutom: naselje „Sava” – Ravnogorska – Nemanjina – Kralja Aleksandra I – Zabranski put – Obrenovački put – Železnička – industrijska zona „Barič” – Železnička – Obrenovački put – Most srpsko-kineskog prijateljstva – Auto-put „Miloš Veliki” – petlja „Surčin” – beogradska obilaznica – Železnička – Braće Puhalović – Vojvođanska i dalje redovno. Vozila na liniji 904 kretaće se sledećom trasom: AS „Obrenovac” – Kralja Aleksandra I – Zabranski put – Obrenovački put – Most srpsko-kineskog prijateljstva – Auto-put „Miloš Veliki” – petlja „Surčin” – beogradska obilaznica – Železnička – Braće Puhalović – Vojvođanska i dalje redovnom trasom.

(Kurir.rs/Beoinfo)

