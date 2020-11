GRADOVI KOJI MENJAJU DIJABETES: Beograd u društvu 30 metropola u borbi protiv opake bolesti

Beograd je od postao deo globalne kampanje "Gradovi koji menjaju dijabetes" zahvaljujući projektu pod nazivom "Otvori plavi krug" čiji je osnovni cilj smanjenje broja novoobolelih od dijabetesa u urbanim sredinama.

Tim povodom su u svečanoj sali Skupštine grada Memorandum o razumevanju potpisali gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, ambasadorka Kraljevine Danske u Srbiji Suzan Šajn i direktor kompanije Novo Nordisk u Srbiji Predrag Radošević.

Projekat "Otvori plavi krug" poklon je najveće svetske kompanije za proizvodnju lekova za lečenje dijabetesa Novo Nordisk, sa sedištem u Danskoj, a u okviru tog projekta u naredne dve godine u Beogradu će biti realizovan niz donacija i aktivnosti poput projektovanja i uređenja gradskih staza zdravlja, podrške savetovalištima za dijabetes pri domovima zdravlja, kao i kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i obolelih od dijabetesa.

foto: Beoinfo

Kao deo projekta, biće urađena sveobuhvatna studija Medicinskog fakulteta u Beogradu o unapredenju rada savetovališta za dijabetes u glavnom gradu. Na Svetski dan dijabetesa, 14. novembra biće pokrenuta i aplikacija "Otvori plavi krug" koja bi trebalo da podstakne obolele da što više pešače, učestvuju u organizovanim šetnjama na posebno definisanim "zelenim" stazama i uopšte fizički se aktiviraju kako bi držali dijabetes pod kontrolom, a zdrave osobe da od dijabetesa ne obole.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da potpisivanje ovog memoranduma i pridruživanje porodici od čak 30 evropskih i svetskih metropola, poput Kopenhagena, Pekinga, Istanbula, Rima, svrstava Beograd u društvo gradova opredeljenih za proaktivne strategije u borbi protiv porasta broja novoobolelih od dijabetesa.

foto: Beoinfo

"Mislim da je to vrlo značajno za sve nas jer su podaci takvi da sve veći broj ljudi u svetu oboleva od dijabetesa", rekao je Radojičić i dodao da razvoju te bolesti doprinosi život u velikim, urbanim sredinama i nezdrav stil života koji odlikuju nedostatak fizičke aktivnosti, nezdrava ishrana i stres.

Radojičić je naveo da i sami gradovi svojim konceptom i razvojem moraju da razmišljaju kako da utiču na smanjenje velikog broja ljudi koji imaju ili će eventualno oboleti od dijabetesa.

Dodao je da, zahvaljujući ovom projektu, možemo da utičemo na smanjenje progresije oboljenja čak i do 20 odsto.

foto: Beoinfo

Prema procenama Međunarodnog udruženja za dijabetes, svaka jedanaesta osoba u svetu ima šećernu bolest, odnosno oko 450 miliona ljudi, što odgovara populaciji evropskog kontinenta. Procenjuje se da će do 2045. godine čak 736 miliona ljudi u svetu bolovati od dijabetesa. U Srbiji ima oko 700.000 osoba sa dijabetesom i on je peti po redu vodeći uzrok umiranja i opterećenja bolestima u našoj zemlji. Direktor kompanije Novo Nordisk u Srbiji Predrag Radošević kaže da je ubrzani rast novoobolelih od dijabetesa u gradovima neodrživ. "Moramo promeniti tu putanju, a to znači postaviti hrabru ambiciju da bolest nema više od 10 odsto populacije. Cilj nam je da poboljšamo razumevanje glavnih faktora koji stoje iza porasta urbanog dijabetesa kao što su nezdrava ishrana, nedostatak fizičke aktivnosti i prevencije, neinformisanost i brz tempo života i da primenimo to znanje na rešenja iz realnog života kako bi ljudi živeli zdravije", objasnio je Radošević.

foto: Beoinfo

Dekan Medicinskog fakulteta i predsednik Republičke stručne komisije za šećernu bolest Nebojša Lalić smatra da će studija u okviru projekta pomoći da bolje razumemo mogućnosti unapređenja zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa na primarnom nivou u Beogradu, pre svega kroz adekvatnu organizaciju rada savetovališta za dijabetes. To bi, dodao je, moglo da nam pomogne da unapredimo pristup ovom problemu i u drugim gradovima u Srbiji.

Ambasadorka Kraljevine Danske u Srbiji Suzan Šajn je rekla da je Danska poznata po svom humanističkom pristupu urbanom planiranju i istakla da će kampanja "Gradovi koji menjaju dijabetes" služiti kao platforma za produbljenje saradnje i razmene iskustava izmedu Beograda i Kopenhagena i omogućiti zdraviju, humaniju i održiviju okolinu, prepoznajući potencijal Beograda. Predsednik Dijabetološkog saveza Srbije Aleksandar Opačić kaže da je veoma značajno biti partner na jednom ovako bitnom projektu i što će se zajedničkim snagama raditi na edukaciji i prevenciji dijabetesa.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir